جوجل تطوّر نظام التلفاز Google TV بقدرات جديدة من Gemini

أعلنت جوجل طرح مجموعة جديدة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصة أجهزة التلفاز الذكية Google TV، بالإضافة إلى موجز مُخصص لمقاطع الفيديو القصيرة يجلب مقاطع YouTube Shorts مباشرةً إلى الشاشة الرئيسية.

وتضع الشركة قدرات Gemini في صميم هذا التحديث؛ إذ يظهر داخل تبويب Gemini زر “اصنع Create” الذي يتيح للمستخدمين تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل Nano Banana و Veo. وتبدأ جوجل إتاحة هذه المزايا عبر أجهزة تلفاز TCL الداعمة لـ Gemini في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع الدعم إلى أجهزة أخرى في وقتٍ لاحق.

وتقدّم أداة Nano Banana إمكانات لإنشاء الصور وتعديلها عبر أوامر صوتية بسيطة؛ إذ يمكن للمستخدم تغيير الملابس أو الخلفيات أو إنشاء مشاهد جديدة بالكامل. وتروّج جوجل لهذه الميزة على أنها نشاط ترفيهي جماعي داخل غرفة المعيشة، يشجّع على استخدام أوامر طريفة لمشاركة اللحظات مع العائلة والأصدقاء.

وفي المقابل، تتيح أداة Veo إنشاء مقاطع فيديو من الصفر أو تحريك الصور الثابتة بناءً على وصف المستخدم، مثل توليد مشاهد خيالية أو مواقف غير واقعية بسهولة.

وحصل تطبيق الصور Google Photos على تحسينات داخل Google TV؛ إذ بات يتيح البحث المدعوم بـ Gemini الوصول السريع إلى ذكريات محددة مثل الرحلات أو المناسبات، مع عرض النتائج بطريقة سهلة التصفح على الشاشة الكبيرة. وتضيف جوجل أيضًا ميزة “المزج Remix” لتطبيق أنماط فنية مثل الألوان المائية أو الرسم الزيتي على الصور.

وتطرح الشركة كذلك ميزة “الشرائح الديناميكية Dynamic Slideshows” التي توفّر عروضًا تقديمية تتضمن إطارات وتأثيرات لونية متحركة، مع إمكانية تحويل أي مجموعة صور إلى عرض مرئي مناسب للتلفاز عبر إعدادات شاشة التوقف.

وفي جانب المحتوى، تتجه جوجل إلى تعزيز ظهور مقاطع الفيديو القصيرة، إذ ستضيف قريبًا صفًا جديدًا في الشاشة الرئيسية، يبدأ بمحتوى مكوّن من مقاطع قصيرة من YouTube Shorts، مع إمكانية التوسّع مستقبلًا إلى منصات أخرى.

ويأتي ذلك في ظل وجود مؤشرات على تباين تفضيلات المستخدمين تجاه مقاطع الفيديو القصيرة، خاصةً بعد إتاحة خيار إخفائها في الهواتف حديثًا.