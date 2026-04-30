جوجل تدرس عرض الإعلانات في مساعدها الذكي Gemini

تدرس شركة جوجل إدخال الإعلانات داخل ردود مساعدها الذكي Gemini، في خطوة متوقعة قد تحمل فرص ربحية كبيرة للشركة، وذلك على غرار ما فعلته OpenAI في ChatGPT.

وجاءت هذه التصريحات خلال إعلان النتائج المالية الفصلية الأخيرة للشركة، إذ أوضح فيليب شندلر، المسؤول عن قطاع الأعمال في جوجل، أن الشركة تركّز حاليًا على إدماج الإعلانات في “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في محرك البحث، لكنه أشار إلى أن أي شكل ناجح للإعلانات هناك يمكن نقله لاحقًا إلى تطبيق Gemini.

وأضاف شندلر أن الإعلانات، إذا صُممت بعناية، قد تشكّل “معلومات تجارية مفيدة” للمستخدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشركة لا تتعجّل في تنفيذ هذه الخطوة.

وتعرض جوجل بالفعل إعلانات داخل ميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” في نتائج البحث، كما تختبر إدراجها ضمن “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” الذي يتيح التفاعل مع Gemini مباشرةً داخل محرك البحث.

ومع ذلك، ما زالت النسخة المستقلة من تطبيق Gemini خالية من الإعلانات حتى الآن، حتى للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.

وكانت جوجل قد أكدت في يناير الماضي أن أولويتها تركّز على الإعلانات داخل محرك البحث، وليس داخل تطبيق Gemini، لكن تصريحات مسؤوليها الأخيرة تعكس انفتاحًا أكبر على الفكرة.

وكانت OpenAI قد بدأت بالفعل عرض إعلانات داخل ChatGPT لأصحاب الحسابات المجانية واشتراك “Go” المنخفض التكلفة، إذ تظهر هذه الإعلانات أسفل الردود مع وسم واضح بأنها “مموّلة”، وسط تأكيدات من الشركة أنها لا تؤثر في محتوى الإجابات.

وعلى صعيد آخر، تلتزم أنثروبيك بعدم إدخال الإعلانات في تطبيقها المنافس Claude، بل وسخرت سابقًا من هذا التوجه في إعلان تلفزيوني.