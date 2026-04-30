آبل تخطط لإضافة مزايا “سيري” الذكية إلى تطبيق الكاميرا مع تحديث iOS 27

تخطط آبل لإدماج مزاياها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” ومساعدها الشخصي “سيري” بنحو أوسع داخل نظام iOS 27، وتعتزم الشركة إدخال وضع مُخصص لسيري داخل تطبيق الكاميرا، وفق تقرير حديث نشرته بلومبرغ.

ومن المُنتظر وفقًا للتقرير أن تقدّم الشركة في تطبيق الكاميرا “وضع سيري” إضافةً إلى أوضاع التصوير التقليدية مثل “الصورة” و”الفيديو” و”البورتريه” و”البانوراما”. وعند تفعيل هذا الوضع، يظهر شعار “Apple Intelligence” على زر الالتقاط، في إشارة إلى جاهزية مزايا الذكاء الاصطناعي للاستخدام مباشرةً في أثناء استخدام الكاميرا.

ويستند “وضع سيري” الجديد في الكاميرا إلى ميزة “الذكاء البصري Visual Intelligence” المتوفرة في بعض إصدارات آيفون؛ إذ ستتيح آبل الوصول إليها بنحو أسهل مقارنةً بالوضع الحالي الذي يتطلب الضغط المطوّل على زر التحكم في الكاميرا، وهي طريقة قد لا يعرفها كثير من المستخدمين.

وفي المقابل، تعمل آبل على تحديث قدرات “Visual Intelligence” لتقدّم وظائف عملية إضافية، مثل مسح ملصقات القيم الغذائية على المنتجات لتسجيل البيانات الغذائية داخل تطبيق “الصحة”، وكذلك إضافة بيانات الاتصال مباشرة إلى تطبيق “جهات الاتصال” عبر مسح بطاقات الأعمال أو المعلومات المطبوعة، وإنشاء نسخ رقمية من تذاكر الفعاليات والبطاقات داخل تطبيق “المحفظة” بعد مسحها.

ومن المقرر أن تستمر الخيارات الحالية في ميزة “الذكاء البصري Visual Intelligence” دون تغيير، إذ تتعرّف الكائنات مثل النباتات والحيوانات، وتضيف الأحداث إلى التقويم، فضلًا عن إرسال المعلومات البصرية إلى خدمات مثل ChatGPT ومحرك بحث الصور من جوجل.

ومن المنتظر أن تكشف آبل رسميًا عن iOS 27 خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026، الذي ينطلق في 8 يونيو المقبل.