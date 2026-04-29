سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد “جالاكسي بوك 6 إيدج” بتصميم أنحف وأداء أقوى

أعلنت سامسونج رسميًا حاسوبها المحمول الجديد “جالاكسي بوك 6 إيدج”، وذلك بعد تسريبات متزايدة خلال المدة الماضية.

وتطرح الشركة الجهاز للبيع بدايةً من مطلع شهر مايو. وأوضحت سامسونج أن الحاسوب سيتوفر بشاشة قياسها 16 إنشًا من نوع Dynamic AMOLED 2X، وهي محمية بطبقة Corning Gorilla Glass XD، مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 500 شمعة.

ويحافظ الجهاز على تصميم الجيل السابق، لكنه يأتي بتحسينات ملحوظة تشمل هيكلًا أنحف وأداءً أقوى. ويضم الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon X2 Elite الجديد، مع وحدة معالجة عصبية (NPU) تصل قدرتها إلى 80 تريليون عملية في الثانية، مما يعزز قدراته في مهام الذكاء الاصطناعي، ويوفر الجهاز خيارات تخزين قدرها 512 جيجابايت وتيرابايت، ويتوفر باللون الرمادي الجليدي.

وخفّضت سامسونج سُمك الجهاز إلى 12.3 ملم مقارنةً بنحو 15.5 ملم في الجيل السابق. ويضم الجهاز بطارية توفّر حتى 22 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، ويدعم الحاسوب الشحن السريع بقوة قدرها 65 واطًا، إذ يمكن شحن البطارية من 0% إلى 40% خلال 30 دقيقة.

ويقدّم الجهاز أيضًا مجموعة من المزايا الذكية مثل “Quick Search” و “AI Select” بالإضافة إلى تقنية نقل الملفات”Quick Share”، علمًا بأن الجهاز يعمل بنظام ويندوز 11 من مايكروسوفت.

ولم تحسم سامسونج بعدُ موعد الإطلاق العالمي، إذ يبدأ التوفر في فرنسا مع احتمال طرحه لاحقًا في أسواق أوروبية أخرى. وتشير التوقعات إلى أن السعر قد يبدأ من 2200 يورو، لكن السعر الرسمي لم يُكشف عنه بعدُ.