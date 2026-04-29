جوجل تتيح إنشاء ملفات جاهزة للتنزيل مباشرةً داخل Gemini

أعلنت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gemini يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات قابلة للتنزيل والمشاركة مباشرةً، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. وتستهدف الميزة تسريع الانتقال من مرحلة توليد الأفكار إلى إنتاج ملفات مكتملة بنحو فوري.

ويدعم التطبيق إنشاء مجموعة واسعة من الصيغ، تشمل برامج منصتها Workspace مثل محرر النصوص Docs وبرنامج الجداول البيانية Sheets وبرنامج العروض التقديمية Slides، إلى جانب ملفات PDF و DOCX و XLSX و CSV، فضلاً عن صيغ نصية أخرى مثل LaTeX و TXT و RTF و Markdown. وقد كانت تلك الميزة من أبرز المزايا الغائبة عن Gemini مقارنةً بالتطبيقات المنافسة مثل ChatGPT أو Claude.

وتشمل الاستخدامات العملية للميزة إمكانية تصدير البيانات في ردود Gemini إلى ملفات Excel، أو تحويل أفكار أولية إلى مسودات منظمة، أو تلخيص ردود طويلة في ملف واحد بصيغة PDF أو Word.

ويتيح Gemini بعد التحديث الجديد إنشاء محتوى أكثر تعقيدًا، مثل إعداد مواد دراسية رقمية بصيغة PDF تتضمن رسومات بيانية ومعادلات، اعتمادًا على ملاحظات المستخدم المُدوّنة ورقيًا بخط يده.

وتسعى جوجل عبر هذه الخطوة إلى تقليل الحاجة إلى النسخ واللصق وإعادة تنسيق البيانات يدويًا، إذ أصبحت الميزة متاحة الآن لكافة مستخدمي تطبيق Gemini حول العالم.

وفي تحديثات أخرى، بدأت مزايا التخصيص في التطبيق بالوصول إلى أسواق عديدة حول العالم، مثل المملكة المتحدة، ومنها ميزة “الذكريات Memories” التي تُمكّن Gemini من تذكّر تفضيلات المستخدمين وتفاصيلهم، إلى جانب إمكانية استيراد المحادثات من تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى، على أن تُطرح هذه المزايا بنحو كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.