جنرال موتورز تبدأ إتاحة المساعد الذكي Gemini في ملايين السيارات

تعتزم شركة السيارات جنرال موتورز إدخال مساعد الذكاء الاصطناعي “Gemini” من جوجل إلى نحو 4 ملايين سيارة في السوق الأمريكية، ضمن تحديث برمجي واسع النطاق يصل إلى أنظمة المعلومات والترفيه في سياراتها هوائيًا.

وسيُطرح “Gemini” مبدئيًا باللغة الإنجليزية، مع خطط للتوسع لاحقًا إلى أسواق أخرى ودعم لغات إضافية.

وأوضحت الشركة أن السيارات المؤهلة تشمل إصدارات عام 2022 وما بعدها من علامات كاديلاك وشفروليه وبيوك و GMC، شرط أن تدعم نظام “Google built-in”. وتبدأ عملية التحديث تدريجيًا على مدار عدة أشهر، وفقًا لبيان رسمي.

وتصف جنرال موتورز هذه الخطوة بأنها إحدى أكبر عمليات توظيف مساعد “Gemini” في قطاع السيارات، إذ يحل المساعد الجديد محل مساعد “Google Assistant” التقليدي، ليقدّم مساعدًا شخصيًا أكثر تطورًا وقدرة على التفاعل، مع تحسينات مستمرة بمرور الوقت.

ويتيح المساعد تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، منها إرسال الرسائل، وعرض الاتجاهات، واقتراح الصوتيات، إضافةً إلى تقديم تجربة تفاعلية أقرب إلى المحادثة الطبيعية، إذ يمكن للمستخدم طرح الأسئلة أو إصدار الأوامر دون الحاجة إلى حفظ صيغ محددة.

وفي سياق متصل، أعلنت جنرال موتورز تحقيق إنجاز لافت لنظامها المتقدم لمساعدة السائق “Super Cruise”، إذ قطع المستخدمون أكثر من مليار ميل دون استخدام اليدين في نحو 750 ألف سيارة مزودة بالنظام.

ومع أن التقنية لا تشكّل قيادة ذاتية كاملة، فإنها تتيح رفع اليدين عن عجلة القيادة عبر طرق محددة في الولايات المتحدة وكندا، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا أمام شركات رائدة في هذا المجال مثل تسلا.