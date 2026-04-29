أنثروبيك تتيح تكاملًا واسعًا مع برامج التصميم والإنتاج عبر Claude

أعلنت شركة أنثروبيك تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي Claude، يضيف مجموعة من “الموصلات Connectors” التي تستهدف المحترفين في مجالات التصميم والإنتاج الإبداعي، عبر تكامل مباشر مع عدد من أشهر التطبيقات.

ويتيح التحديث دعم التكامل مع منصات مثل Adobe Creative Cloud و Blender و SketchUp، بالإضافة إلى أدوات أخرى منها Ableton Live و Affinity Designer و Autodesk Fusion، مما يوسّع نطاق استخدام Claude داخل بيئات العمل الإبداعي.

وتُعد “الموصلات Connectors” أدوات تتيح لمساعد Claude الوصول إلى منصات خارجية والمساعدة في تنفيذ المهام مباشرة، وتشير الشركة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام المستخدمين لإنجاز مشاريع أكبر وبكفاءة أعلى.

ويوفر التكامل مثلًا مع منصة Adobe Creative Cloud الوصول إلى أكثر من 50 أداة داخل تطبيقات مثل Photoshop و Premiere و Express، في حين يتيح التكامل مع Autodesk Fusion إنشاء وتعديل نماذج ثلاثية الأبعاد عبر المحادثات مع Claude.

ويقدّم التكامل مع Blender واجهة تعتمد على اللغة الطبيعية للتعامل مع واجهة Python، مما يتيح تحليل المشاهد وإصلاح الأخطاء وكتابة سكربتات لتطبيق تعديلات جماعية على العناصر، ويمكن عبر SketchUp تحويل وصف نصي إلى نموذج ثلاثي الأبعاد أولي ثم تعديله لاحقًا داخل التطبيق.

وفي مجال الإنتاج الصوتي، يتيح التكامل مع Splice البحث في مكتبة العينات الصوتية الخالية من حقوق الملكية.

وتؤكد الشركة أن Claude لا يقتصر على تنفيذ الأوامر، بل يقدّم دعمًا أوسع يشمل شرح الأدوات المعقدة، وكتابة السكربتات، وتحويل الصيغ وإعادة هيكلة البيانات، إضافةً إلى تسريع المهام الإنتاجية المتكررة، وهو ما يوسّع دوره كمساعد متكامل داخل بيئات العمل الإبداعي.