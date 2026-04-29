أمازون تطوّر تجربة التسوق بميزة الدردشة مع الذكاء الاصطناعي

بدأت أمازون طرح ميزة جديدة باسم “انضم للدردشة Join the chat”، وهي تتيح للمستخدمين التحدث مباشرةً مع الذكاء الاصطناعي في أثناء استعراض المنتجات داخل تطبيقها للتسوق الإلكتروني.

وتعتمد الميزة الجديدة على ميزة أخرى تُعرف باسم “استمع إلى أهم المزايا Hear the highlights”، وهي تقدّم ملخصًا صوتيًا سريعًا لأهم مواصفات المنتج بالاعتماد على بياناته وتقييمات المستخدمين. ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدم طرح أسئلة في أثناء الاستماع والحصول على إجابات فورية.

وبعد تشغيل الملخص الصوتي، يمكن الضغط على أيقونة مخصّصة لفتح واجهة المحادثة، ثم كتابة السؤال أو التحدث به. ويتوقف الصوت مؤقتًا ليقدّم المساعد إجابةً مباشرةً، قبل أن يستأنف من النقطة نفسها، كما يمكن تصغير المشغل ومواصلة التصفح بالتوازي مع الاستماع، دون تعطيل تجربة التسوق.

وتعتمد الميزة على تتبّع ما عُرض سابقًا ضمن الملخص، مما يسمح بتقديم إجابات جديدة ومرتبطة بالسياق بدل تكرار المعلومات. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفسار عن كون آلة القهوة مناسبة للمبتدئين أو المحترفين، أو كون قطعة ملابس مريحة بناءً على تقييمات المستخدمين، ليحصل على ردود دقيقة ومفصّلة.

وتصف أمازون الميزة الجديدة بأنها تحاكي الحوار مع موظف متجر ملمّ بتفاصيل المنتجات.

وتتيح أمازون الميزة حاليًا للمستخدمين داخل الولايات المتحدة في نظامي iOS وأندرويد، في إطار توجّه أمازون لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تجربة التسوق اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي من تطويرها، ومن المنتظر تعميمها في العديد من الأسواق العالمية.