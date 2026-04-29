آبل تخطط لإتاحة تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي في iOS 27

تستعد آبل للكشف عن تحديثات iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، بهدف تقديم تجربة أكثر تقدّمًا مقارنةً بمنافسيها.

وكشف تقرير حديث لوكالة بلومبرغ أن الشركة تعمل على تطوير أدوات جديدة لتحرير الصور داخل تطبيق “الصور”، تحت قسم مخصص يحمل اسم “أدوات ذكاء آبل Apple Intelligence Tools”، وسوف تتيح ثلاث مزايا رئيسية.

وتتيح الميزة الأولى “Extend” توسيع حدود الصورة عبر توليد تفاصيل إضافية تتناسب مع المشهد، مما يسمح بتوسيع الإطار بصريًا. وأما ميزة “Enhance” فسوف تُحسّن جودة الصورة تلقائيًا عبر ضبط الإضاءة والألوان والتفاصيل، في حين ستتيح ميزة “Reframe” تغيير زاوية العرض في الصور المكانية التي تسجّل معلومات العمق.

وتعتمد هذه الأدوات على نماذج ذكاء اصطناعي تعمل محليًا في الجهاز، وهو ما يعزّز الخصوصية ويقلل الاعتماد على المعالجة السحابية، لكن التقرير يشير إلى أن تطوير ميزتي “Extend” و “Reframe” يواجه بعض التحديات التقنية، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل طرحهما إذا لم تُحل المشكلات القائمة.

وفي موازاة ذلك، تعمل آبل على إطلاق نسخة جديدة من المساعد الصوتي سيري بأسلوب “روبوتات المحادثة” التقليدية مثل ChatGPT و Gemini، اعتمادًا على بنية تحتية سحابية مدعومة من جوجل، مع تأكيد الشركة أن ذلك لن يؤثر في معايير الخصوصية الصارمة التي تتبناها، كما تعتزم توفير تطبيق مستقل لـ “سيري” لأول مرة.

ومن المنتظر إعلان تلك التحسينات المتوقعة في مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2026 مطلع شهر يونيو المقبل، على أن تُتاح للمستخدمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري.