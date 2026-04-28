واتساب تطوّر خدمة سحابية خاصة لنسخ المحادثات احتياطيًا

تعمل شركة ميتا على تطوير خدمة سحابية خاصة داخل تطبيق المراسلة الفورية التابع لها واتساب، تتيح للمستخدمين حفظ نسخ احتياطية من محادثاتهم بعيدًا عن الخدمات الخارجية مثل جوجل درايف وآي كلاود، مع اعتماد آلية التشفير التام لضمان حماية المحادثات.

وتخطط الشركة لتقديم مستويين من الخدمة؛ الأول مجاني يوفّر سعة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت، والثاني مأجور يقدّم 50 جيجابايت مقابل دولارٍ واحد، دون تأكيد إذا كانت الرسوم سوف تُحتسب شهريًا أو سنويًا.

وبحسب لقطات مسرّبة نشرها موقع WABetaInfo المهتم بأخبار التطبيق، فإن مستخدمي نظام أندرويد على سبيل المثال سوف يحصلون على خيار تحديد خدمة النسخ الاحتياطي داخل التطبيق، والاختيار بين خوادم واتساب أو جوجل درايف. وتؤكد الشركة أن البيانات تبقى محمية بآلية التشفير التام، مما يعني – على الأقل نظريًا – عدم قدرة ميتا نفسها على الوصول إليها.

وتعتمد الخدمة على نظام مفاتيح المرور (Passkeys)، الذي يتيح الوصول إلى النسخ الاحتياطية عبر بصمة الإصبع أو تعرّف الوجه أو قفل التطبيق، كما تُشفّر البيانات باستخدام مفتاح مكوّن من 64 رقمًا، مما يعزّز مستوى الأمان بنحو كبير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المستخدمون قيودًا متزايدةً على سعة التخزين المجانية التي تقدّمها جوجل وآبل، والتي يبلغ أقصى حد لها 15 جيجابايت و 5 جيجابايت على الترتيب، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل أو الاشتراك في باقات مأجورة.

ومن المتوقع أن تتيح الخدمة الجديدة حذف النسخ الاحتياطية من جوجل درايف ونقلها إلى بنية ميتا، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة بياناتهم.

وما زالت تفاصيل الإتاحة غير واضحة؛ إذ لم يُحسم بعدُ إذا كانت السعة المجانية ستشمل كافة المستخدمين أو ستُربط باشتراك “واتساب بلس” المأجور الذي تختبره المنصة أيضًا في الوقت الحالي.

ومن المنتظر الكشف عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الميزة رسميًا خلال المرحلة المقبلة.