“ترجمة جوجل” تضيف ميزة التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل إطلاق ميزة جديدة داخل خدمة الترجمة التابعة لها “Google Translate” تتيح للمستخدمين التدريب على نطق اللغات الأجنبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق الخدمة.

وتقدّم الميزة – التي كانت جوجل تختبرها منذ مدة – تجربة تفاعلية تساعد المستخدم في تحسين نطقه عبر الاستماع والتكرار. وتظهر داخل التطبيق من خلال زر “مارس Practice”، إذ تتيح خيارين، وهما نطق الكلمات أو الاستماع إلى نطقها الصحيح بصوت متحدثين أصليين.

وعند اختيار خيار النطق، يستمع التطبيق إلى صوت المستخدم، ثم يحلّل طريقة لفظ الكلمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليقدّم ملاحظات فورية، كما يعرض كتابة صوتية (Phonetic) توضح النطق الصحيح للكلمات، مما يساعد في تصحيح الأخطاء بدقة.

وفي أحد الأمثلة، نطق المستخدم الكلمة الإسبانية “jugo” بصوت حرف “j” الإنجليزي، ليقترح التطبيق النطق الصحيح عبر كتابتها “HU-go”.

وتتوفر الميزة حاليًا في تطبيق “ترجمة جوجل” في نظام أندرويد، وتدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية، ضمن مرحلة إطلاق محدودة في الولايات المتحدة والهند، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغاتٍ أخرى وبقية المستخدمين حول العالم.

وأشارت جوجل إلى أن نحو ثلث مستخدمي التطبيق في الهواتف يعتمدون عليه لتطوير مهارات التحدث والاستماع بهدف إجراء محادثات واقعية، مما يعزز أهمية هذه الإضافة الجديدة.

وفي سياقٍ متصل، أوضحت الشركة أن خدمة “ترجمة جوجل” تدعم الآن أكثر من 250 لغة، منها لغات مهددة بالاندثار وأخرى محلية، مع تجاوز عدد مستخدميه مليار مستخدم شهريًا، يترجمون ما يزيد على تريليون كلمة كل شهر.