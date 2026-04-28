“اسأل يوتيوب”.. جوجل تختبر آلية بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تختبر جوجل طريقة بحث جديدة داخل يوتيوب تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تقدّم واجهة جديدة أقرب إلى المحادثة بدلًا من البحث التقليدي، وذلك بهدف إعادة تشكيل طريقة الوصول إلى المحتوى.

وتظهر الميزة الجديدة تحت اسم “اسأل يوتيوب Ask YouTube”، وتتيح للمستخدم طرح استفسارات بصيغة طبيعية، لتعرض المنصة نتائج مُركّبة تشمل مقاطع فيديو طويلة وقصيرة، إلى جانب نصوص تفسيرية تلخّص الموضوع.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا بنحو تجريبي لمشتركي “يوتيوب بريميوم” في الولايات المتحدة.

وتضيف جوجل زرًا مخصصًا داخل شريط البحث يقترح على المستخدمين أمثلة جاهزة مثل “مقاطع مضحكة لفيل صغير”، أو “ملخص قواعد كرة الطائرة”، أو “تاريخ مختصر لهبوط أبولو 11”. وعند استخدام الميزة، تعرض الصفحة بدايةً ملخصًا نصيًا يتضمن نقاطًا رئيسية، يتبعها محتوى منظم مرتبط بالبحث من مقاطع مختلفة.

وفي تجربة عملية، قدّمت الميزة ملخصًا شاملًا لحدث هبوط أبولو 11 على القمر، متضمّنًا تواريخ ومحطات رئيسية مثل أول خطوة على سطح القمر التي نفذها رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، إضافةً إلى مقاطع فيديو مرتبة زمنيًا من الإطلاق حتى العودة.

كما تتيح الصفحة متابعة البحث عبر اقتراحات إضافية، مثل تعرّف رواد المهمة، ومنهم باز ألدرين ومايكل كولينز، أو طرح أسئلة جديدة ضمن نفس السياق.

وحتى مع دقة النتائج المُستخلصة غالبًا من محتوى مقاطع الفيديو في المنصة، فإن بعض الأخطاء قد تظهر في الملخصات النصية للبحث، مما يستدعي ضرورة التحقق من المعلومات المعروضة.

وتؤكد يوتيوب أنها تعمل على توسيع نطاق الميزة لتشمل مستخدمين خارج فئة الاشتراك المأجور، في وقت تواصل فيه جوجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها المختلفة.