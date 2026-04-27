OpenAI تُنهي شراكتها الحصرية مع مايكروسوفت

أعلنت شركة OpenAI تعديل اتفاقها الممتد لعدة سنوات مع مايكروسوفت، بنحو يُنهي بنود الشراكة الحصرية التي كانت تمنح مايكروسوفت حقوقًا شبه حصرية لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ويفتح الباب أمام طرح هذه النماذج لشركات ومنصات سحابية أخرى.

وبموجب التعديلات الجديدة، سوف تتمكن OpenAI من إتاحة أحدث نماذجها لعملاء وشركاء خارج منظومة مايكروسوفت؛ إذ لم تعد مقيّدة بمزوّد سحابي واحد. ومع ذلك، سوف تظل مايكروسوفت الشريك السحابي الرئيسي، مع استمرار إطلاق المنتجات الجديدة أولًا عبر منصة مايكروسوفت أزور.

وقال سام ألتمان إن الشركة أصبحت قادرة على “إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر كافة الخدمات السحابية”، في إشارة إلى توجه أكثر انفتاحًا بعد الاعتماد الحصري على مايكروسوفت.

وعلى صعيد التراخيص، سوف تحافظ مايكروسوفت على حق استخدام نماذج OpenAI ومنتجاتها حتى عام 2032، لكن دون صفة الحصرية. وفي المقابل، أوقفت مايكروسوفت التزامها بدفع حصة من الإيرادات إلى OpenAI، في حين ستواصل الأخيرة دفع حصة من الإيرادات لمايكروسوفت حتى عام 2030، على أن تخضع هذه المدفوعات لسقف إجمالي محدد.

وتعود الشراكة بين الشركتين إلى عام 2019، إذ شهدت عدة مراحل من التوسع والتكامل، خاصةً في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وكانت بيانات سابقة صادرة في وقت سابق من هذا العام قد أكدت استمرار الحصرية، قبل أن تأتي التعديلات الأخيرة لتغيّر هذا المسار.

وأكدت الشركتان أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز “المرونة والوضوح”، وتوسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى أوسع من المستخدمين والشركات.