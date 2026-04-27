OpenAI تطوّر هاتفًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير حديثة أن شركة OpenAI تعمل على تطوير هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن كانت الشركة تستبعد سابقًا دخول سوق الهواتف.

وبحسب ما ذكره المحلل التقني الشهير “مينج تشي كو”، فإن OpenAI سوف تعتمد على شراكات مع ميدياتك وكوالكوم لتوريد الشرائح التي سوف تُستخدم في الهاتف، في حين ستتولى شركة Luxshare Precision الصينية عملية التصنيع الحصري للجهاز.

وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج الكمي للهاتف قد يبدأ في 2028، على أن تُحسم المواصفات التقنية ومورّدو المكوّنات بحلول أواخر 2026 أو مطلع 2027.

وتسعى الشركة إلى استثمار الاهتمام المتزايد بما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، التي تتيح تنفيذ المهام بنحو تلقائي بدل الاعتماد على التطبيقات التقليدية. ويرى “كو” أن الهاتف الذكي يشكّل البيئة المثالية لأولئك الوكلاء؛ لكونه الجهاز الوحيد القادر على التقاط الحالة اللحظية الكاملة للمستخدم، بما يشمل الموقع والنشاط والاتصالات والسياق المحيط.

وقد يغير هذا التوجّه طريقة التفاعل مع الهواتف، إذ يتحول الاستخدام من فتح التطبيقات واستخدامها بنحو تقليدي، إلى تنفيذ المهام مباشرة عبر واجهة أكثر وعيًا بأحوال المستخدم.

وفي سياقٍ متصل، قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان عبر منصة “إكس” إن الوقت مناسب “لإعادة التفكير بجدية في كيفية تصميم أنظمة التشغيل وواجهات المستخدم”. وتوحي هذه التصريحات بإمكانية تطوير نظام تشغيل جديد خاص بالشركة، يتيح لها التحكم الكامل في العتاد والبرمجيات معًا على غرار ما تفعله آبل منذ أكثر من 20 عامًا.

ويرى “كو” أن هذا التكامل الكامل يُعد شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمة، وقد يعمل النظام بنموذج قائم على الاشتراكات، مع بناء منظومة مطورين متكاملة.

وتُضاف تلك التقارير الحديثة إلى تقارير سابقة تحدثت عن أجهزة غير تقليدية تطوّرها الشركة بالتعاون مع مصمم أجهزة آبل “جوني آيف” بعد استحواذها على شركته “io Products” مقابل 6.5 مليارات دولار في 2025. ومن الأجهزة التي تحدثت عنها التقارير مكبرات الصوت والنظارات والمصابيح وسماعات الأذن.

ومن المتوقع أن تكشف OpenAI عن أول أجهزتها خلال النصف الثاني من 2026، مع إطلاق فعلي لبعض المنتجات مطلع 2027 في حين قد يأتي الهاتف الذكي في مرحلة لاحقة.

وفي حال تحقق المشروع، قد تدخل OpenAI في منافسةٍ مباشرةٍ مع آبل وجوجل وسامسونج وغيرها من الشركات في سباقٍ لا يتوقف بين شركات الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات.