OpenAI تطلق نموذجها الجديد GPT-5.5 بتحسينات في البرمجة وإتمام المهام

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذجها الجديد GPT-5.5، واصفةً إياه بأنه “الأذكى والأكثر سهولة في الاستخدام حتى الآن”، وهو نموذج يمهّد لمرحلة متقدمة في طريقة إنجاز العمل عبر الحاسوب عبر الاعتماد على وكلاء أذكياء قادرين على تنفيذ المهام بنحو شبه مستقل.

ويأتي النموذج الجديد بعد شهر واحد فقط من إطلاق نموذج GPT-5.4، لكن الشركة تؤكد أنه يحقق قفزة واضحة في مجالات البرمجة الوكيلة، واستخدام الحاسوب، والعمل المَعرفي، والبحث العلمي.

ويتيح النموذج للمستخدم إسناد مهام معقدة ومتعددة الأجزاء دون الحاجة إلى توجيه كل خطوة، ويتولى النموذج التخطيط، واستخدام الأدوات، والتحقق من نتائجه، والاستمرار حتى إتمام المهمة.

وتوضح الشركة أن GPT-5.5 يتفوق في كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، وإجراء البحوث عبر الإنترنت، وتحليل البيانات، وإنشاء المستندات وجداول البيانات، مع قدرة على التنقل بين الأدوات المختلفة بسلاسة.

ويحقق النموذج كفاءة أعلى في استهلاك الموارد، إذ يستخدم عددًا أقل من الرموز (Tokens) لإنجاز المهام نفسها مقارنةً بالإصدار السابق، مع الحفاظ على سرعة استجابة مماثلة.

وفي اختبارات الأداء التي نشرتها الشركة، تصدّر GPT-5.5 مؤشر “Coding Agent Index” بفارق ملحوظ وبنحو نصف تكلفة النماذج المنافسة، كما سجل 82.7% في اختبار Terminal-Bench 2.0 الخاص بسير العمل المعقّد، و 58.6% في مؤشر SWE-Bench Pro المرتبط بحل مشكلات حقيقية في GitHub، بالإضافة إلى نتائج متقدمة في مؤشرات ومعايير أخرى.

وتبدأ الشركة طرح GPT-5.5 بدايةً من اليوم لمستخدمي ChatGPT أصحاب اشتراكات Plus و Pro و Business و Enterprise، بالإضافة إلى منصة Codex، مع إتاحة إصدار GPT-5.5 Pro للمشتركين في الفئات العُليا.

وتقدّم الشركة النموذج أيضًا للمطورين عبر واجهات API بسعر 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال و 30 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، مع نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، ويرتفع السعر مع إصدار Pro.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل منافسة متصاعدة مع شركة أنثروبيك التي كشفت حديثًا عن نموذج Claude Opus 4.7 وأعلنت نموذج “Mythos Preview” المتخصص في الأمن السيبراني، وردّت OpenAI سريعًا بإطلاق GPT-5.4-Cyber المشابه، في منافسة محتدمة للهيمنة على سوق البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأدوات الموجّهة للشركات.