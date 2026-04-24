مايكروسوفت تُطلق “وضع الوكيل” في أوفيس.. ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدل الاكتفاء بالاقتراحات

أعلنت مايكروسوفت بدء طرح ميزة جديدة داخل تطبيقات أوفيس، تحمل اسم “وضع الوكيل Agent Mode”، ضمن حزمة Microsoft 365 Copilot، وذلك لتحويل الذكاء الاصطناعي من مساعد تفاعلي إلى أداة تنفّذ المهام مباشرةً داخل المستندات.

وتعمل الميزة الجديدة داخل تطبيقات Word و Excel و PowerPoint، وهي متاحة لمشتركي Microsoft 365 Copilot و Microsoft 365 Premium، بالإضافة إلى مشتركي الخطط الشخصية والعائلية.

ومن الجدير بالذكر أن دور مساعد Copilot اقتصر حتى وقت قريب على الإجابة عن الأسئلة وتقديم اقتراحات، دون القدرة على تنفيذ تغييرات مباشرة. وأقرّت الشركة بأن النماذج السابقة لم تكن تملك القدرة الكافية للتحكّم في التطبيقات مباشرةً.

ودفعت التطورات الأخيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصةً في فهم التعليمات وتنفيذ المهام المتعددة الخطوات، الشركة إلى تطوير “وضع الوكيل”، الذي ينفّذ تعديلات مُعقّدة مع الحفاظ على ما يريده المستخدم.

ويقدّم “وضع الوكيل” شريطًا جانبيًا يعرض خطوات التنفيذ لحظيًا، بما يعزّز الشفافية ويمنح المستخدم تحكّمًا كاملًا. ففي تطبيق Word، يكتب المساعد النصوص ويعيد صياغتها ويُعيد هيكلتها مع ضبط الأسلوب. وفي Excel، يُجري المساعد تعديلات مباشرة داخل الجداول، مع إضافة المعادلات والجداول والرسوم البيانية، واستخلاص نتائج ذات قيمة من البيانات.

وفي PowerPoint، يحدّث المساعد العروض التقديمية بمحتوى جديد مع الالتزام بتصميم القوالب الخاصة بالشركات.

وتشير بيانات أولية من مايكروسوفت إلى ارتفاع التفاعل داخل Excel بنحو 67%، مع زيادة رضا المستخدمين بنسبة قدرها 65%، وارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستخدمين الجدد بنحو 50%، مع دخول تلك المزايا الجديدة. وتخطط الشركة لتوسيع قدرات التحرير في المهام المعقّدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحديثات أوسع لمساعد مايكروسوفت Copilot، وقد شملت تقديم أدوات بحث أكثر تطورًا وتنظيم وجود المساعد داخل نظام ويندوز 11، لتعزيز دوره كأداة إنتاجية متقدمة.