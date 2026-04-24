صراع التطبيقات.. ميتا تنافس سناب شات بتطبيق “Instants” الجديد

أعلنت ميتا إطلاق تطبيق جديد مستقل يحمل اسم “Instants”، لزيادة تفاعل المستخدمين، خاصةً من الفئات الشابة، عبر مشاركة الصور المؤقتة بأسلوب يشبه تطبيق سناب شات.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين التقاط الصور ومشاركتها فورًا مع الأصدقاء؛ إذ يفتح مباشرةً على الكاميرا، مع اعتماد فكرة المحتوى العفوي غير المُعدّل، وتختفي الصور بعد عرضها مرة واحدة فقط.

ويركّز تطبيق “Instants” على تجربة بسيطة، ويقدّم أدوات تحرير محدودة، مع تشجيع المستخدمين على نشر الصور كما هي دون فلاتر أو تعديلات، في توجه يعكس رغبة الشركة في تعزيز التفاعل التلقائي بدلًا من المحتوى المُعدّل التقليدي. وتتيح ميتا التطبيق للتحميل عبر أجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي في بعض الدول.

ويُعد التطبيق امتدادًا لميزة سابقة داخل إنستاجرام عُرفت باسم “Shots”، وقد أتاحت إرسال صور تُعرض مرة واحدة فقط قبل أن تختفي. وقد جمع هذا المفهوم بين خصائص من “سناب شات” وتطبيق BeReal، مع التركيز على التفاعل اللحظي.

وبدأت ميتا تطوير تطبيق “Instants” خلال الأشهر الماضية، بعد رصد إشارات إليه داخل الشيفرة البرمجية لإنستاجرام في فبراير الماضي. وفي ذلك الوقت، أكدت ميتا أنها تختبر الفكرة دون خطط واضحة للإطلاق، قبل أن تظهر الآن كتطبيق مستقل.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه معدلات نمو “سناب شات” تباطؤًا، بل تراجعًا في بعض المناطق، مما قد يمنح ميتا فرصة للضغط على إحدى المنصات المنافسة.

وتعود جذور المنافسة بين الشركتين إلى عام 2013، حين عرض مارك زوكربيرج الاستحواذ على “سناب شات” مقابل 3 مليارات دولار، وهو العرض الذي رفضه آنذاك الرئيس التنفيذي الحالي إيفان شبيجل. ومنذ ذلك الحين، واصلت ميتا تطوير مزايا تحاكي التطبيق، أبرزها ميزة “القصص Stories” التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في إنستاجرام وفيسبوك وواتساب، وأثّرت في مسار نمو “سناب شات”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست أول محاولة من ميتا لمنافسة سناب شات في مساحة المشاركة المؤقتة؛ فقد أطلقت الشركة في عام 2013 تطبيق “Poke” كنسخة مباشرة تحاكي فكرة الصور المؤقتة، لكنه لم يحقق نجاحًا، وأُغلق بعد 17 شهرًا فقط. وفي 2014، جرّبت تطبيق “Slingshot” الذي لم يصمد سوى 6 أشهر، قبل أن يتوقف أيضًا.

وباستثناء ميزة “القصص Stories”، التي تحوّلت إلى عنصر أساسي في منصات ميتا، لم تنجح محاولاتها الأخرى في تحقيق تأثير ملموس.