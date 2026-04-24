إكس تُغلق ميزة “المجتمعات” بعد ضعف الإقبال عليها

أعلنت منصة إكس عزمها إيقاف ميزة “المجتمعات Communities” نهائيًا بحلول نهاية مايو المقبل، وفق ما كشفه رئيس المنتجات في المنصة، نيكيتا بير، وذلك في إطار توجّه المنصة نحو أدوات تفاعل مختلفة.

وتُعد “المجتمعات Communities” من المزايا التي أُطلقت قبل استحواذ إيلون ماسك على “تويتر” وإعادة تسميته إلى “إكس”، إذ أتاحت للمستخدمين إنشاء مجموعات عامة والانضمام إليها وإدارتها وفق اهتمامات محددة، مع إمكانية متابعة محتوى مُحدد ضمن موجز منفصل، بنحو يشبه قسم “المجموعات” في فيسبوك.

وأوضح بير أن الميزة لم تحقق الانتشار المطلوب، إذ لم يستخدمها سوى أقل من 0.4% من المستخدمين، مع تسجيلها نحو 80% من بلاغات الرسائل المزعجة وعمليات الاحتيال المالي والبرمجيات الخبيثة في المنصة.

وأضاف بير أن تطوير تلك الميزة استهلك في بعض الأسابيع نصف وقت فريق العمل، على حساب تحسين بقية التطبيق.

واستفاد بعض المستخدمين من تلك الميزة لتنظيم نقاشات متخصصة، لكن أكثر المجموعات نشاطًا تحوّلت إلى قنوات لتحويل المستخدمين إلى منصات أخرى أو لنشر مقاطع تتطلب اشتراكًا، وهو ما ابتعد عن الهدف الأصلي للميزة.

ومن جهة أخرى، تطرح إكس تطبيق المحادثات XChat كبديل مباشر، إذ يدعم حاليًا إجراء محادثات جماعية تصل إلى 350 عضوًا، مع خطط لرفع أقصى حد إلى 1000 عضو لاحقًا، وتتيح إكس الآن للمشرفين تثبيت روابط داخل المجتمعات الحالية لتسهيل انتقال الأعضاء إلى المحادثات الجماعية قبل الإغلاق النهائي في 30 مايو.

ومن الجدير بالذكر أن طبيعة المحادثات المباشرة تختلف عن تجربة “المجتمعات” التي اعتمدت على محتوى يُعرض ضمن موجز مستقل.

ومن أجل تعويض ذلك، تقدّم إكس أيضًا المستخدمين إلى ميزة “الخلاصات المُخصصة Custom Timetables“، التي أطلقتها حديثًا للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المأجورة، والتي تعتمد على نماذج Grok الذكية لتنظيم المنشورات تلقائيًا ضمن اهتمامات مُحددة مثل الطعام والفن والتصوير وغيرها من الاهتمامات في تبويبات مستقلة.