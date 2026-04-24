أنثروبيك تتيح ربط مساعدها الذكي Claude بالتطبيقات اليومية

أعلنت أنثروبيك رفع قدرات روبوت الدردشة الذكي الخاص بها “Claude” عبر دعم إضافة مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات الخارجية، بهدف تحسين استخداماته اليومية وتحويله إلى مساعد رقمي أكثر تكاملًا مع حياة المستخدمين.

وتتيح أنثروبيك الآن ربط “Claude” بحسابات المستخدم في خدمات متعددة، مثل AllTrails و Audible و Booking.com و Instacart، إضافةً إلى خدمات مالية مثل Intuit Credit Karma و Intuit TurboTax، إلى جانب منصات أخرى مثل Uber و Uber Eats و TripAdvisor، مع خطط لإضافة خدمات جديدة لاحقًا.

ويمكن ربط هذه الخطوة بتوجه متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التكامل مع التطبيقات الخارجية، إذ يتيح ربط عدة خدمات في منصة واحدة تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا نيابةً عن المستخدم. وتنتقل أنثروبيك بذلك من التركيز السابق على الاستخدامات المهنية والتعليمية إلى توسيع حضور مساعدها “Claude” في المواقف الشخصية اليومية.

وتوضح الشركة أن هذا التكامل يُمكّن المستخدم مثلًا من التخطيط لرحلة مشي عبر AllTrails مع تشغيل كتاب صوتي في أثناء الرحلة عبر خدمة Audible، أو حجز وسيلة مواصلات عبر Uber، و التخطيط لرحلة سفر عبر TripAdvisor، وغير ذلك.

وتعيد أنثروبيك تصميم طريقة ظهور التطبيقات داخل “Claude”، إذ يقترح النظام الخدمات المناسبة تلقائيًا وفق المهمة المطلوبة، وتظهر هذه التطبيقات ديناميكيًا داخل المحادثة دون الحاجة إلى التنقل بين برامج متعددة.

وتؤكد الشركة أن “Claude” سوف يطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي إجراء فعلي، مثل حجز خدمة أو إتمام عملية شراء، بهدف الحفاظ على التحكم والخصوصية.