OpenAI تطلق “ChatGPT للأطباء”.. مساعد طبي متكامل

أعلنت شركة OpenAI إطلاق إصدار جديد من مساعدها الذكي للأطباء والعاملين في القطاع الصحي باسم “ChatGPT for Clinicians“، وذلك بالتزامن مع تضاعف إقبال الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن ملايين المتخصصين في الرعاية الصحية يعتمدون بالفعل على ChatGPT في مهامهم اليومية، مما دفعها إلى تطوير نسخة تدعم العمل السريري “الإكلينيكي” بنحو مباشر، عبر المساعدة في التوثيق الطبي، والبحث، والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة برعاية المرضى.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق إصدار “ChatGPT Health” في وقت سابق من العام، وهو إصدار مؤسسي موجّه للمستشفيات والجهات الطبية الكُبرى، أما الإصدار الجديد فهو يستهدف الأطباء والممارسين بنحو فردي.

ويقدّم “ChatGPT للأطباء” مجموعة من الأدوات المُتخصصة، منها الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المهيأة للاستخدامات الطبية، بالإضافة إلى أدوات تُسمى “مهارات Skills” يمكن إعادة استخدامها لإنجاز مهام مثل خطابات التحويل، وطلبات الموافقات الطبية، والتثقيف الصحي للمرضى.

ويوفر “ChatGPT للأطباء” ميزة البحث السريري الموثوق لتقديم إجابات فورية مدعومة بمراجع من مصادر طبية مُحكّمة، فضلًا عن أدوات بحث متعمق في الأدبيات الطبية المُعتمدة وإعداد تقارير موثقة، كما يتيح “ChatGPT للأطباء” أيضًا الحصول على نقاط التعليم الطبي المستمر (CME)، دون الحاجة إلى دورات منفصلة أو إجراءات إضافية.

وأكّدت OpenAI أن المحادثات داخل الخدمة لا تُستخدم في تدريب النماذج، وأنها توفر وسائل أمان مثل التحقق المتعدد العوامل.

وأوضحت الشركة أنها طوّرت هذا الإصدار بالتعاون مع أطباء استشاريين مع مراجعة أكثر من 700 ألف رد يغطي حالات استخدام صحية واقعية، مشددةً على أن الأداة تهدف إلى دعم القرار الطبي لا استبداله.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت الشركة عن معيار تقييم جديد باسم HealthBench Professional لقياس أداء النماذج في المهام الحوارية الطبية، وقد حقق نموذج GPT-5.4 في إصدار “ChatGPT للأطباء” نتيجة بلغت 59.0، متفوقًا على عدة نماذج، منها Claude Opus 4.7 من أنثروبيك و Gemini 3.1 Pro من جوجل و Grok 4.20 من xAI، إضافةً إلى ردود كتبها أطباء بأنفسهم.

وتتوفر النسخة المجانية حاليًا للأطباء والممارسين المعتمدين في الولايات المتحدة، مثل أطقم التمريض ومساعدي الأطباء والصيادلة، على أن توسّع الشركة نطاق الإتاحة إلى دول أخرى خلال الأشهر المقبلة.