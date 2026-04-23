OpenAI تطلق “وكلاء مساحات العمل” في ChatGPT.. أتمتة متقدمة لمهام فرق العمل

أعلنت OpenAI طرح ميزة جديدة تحت اسم “وكلاء مساحات العمل Workspace Agents” داخل ChatGPT، وهي أدوات ذكية تستهدف أتمتة سير العمل المعقّد داخل فرق العمل في المؤسسات والشركات، مع قدرة على العمل بنحو مستقل حتى في غياب المستخدم.

ويعتمد أولئك الوكلاء على نموذج Codex، إذ يشكّلون تطورًا لما تُعرف بـ”نماذج GPT المخصصة”، التي ستظل متاحة حاليًا، مع خطط لإتاحة أداة لتحويلها إلى وكلاء متكاملين لاحقًا.

وتقدّم OpenAI هذه الخطوة بوصفها “تطورًا طبيعيًا” لنماذج GPT، التي لم تعد تقتصر على الاستجابة لأوامر فردية، بل تنفّذ مهام متعددة الخطوات عبر أنظمة مختلفة داخل الفريق، مع القدرة على متابعة العمل تلقائيًا حتى دون اتصال المستخدم.

ويتميّز الوكلاء الجدد بتركيزهم على بيئات العمل الجماعي، إذ يستطيع الوكلاء سحب البيانات من أنظمة متعددة، واتباع سير العمل الخاص بالفريق، وطلب الموافقات عند الحاجة، ثم إنجاز المهام عبر أدوات مختلفة.

ويمتلك كل وكيل مساحة عمل خاصة تضم ملفات، وأكواد، وأدوات، وذاكرة، مما يتيح له كتابة الأكواد وتنفيذها، والاحتفاظ بالمعلومات بين الجلسات، والتعامل مع مهام متسلسلة، كما يمكن جدولة عمل الوكلاء أو ربطها بتطبيقات مثل Slack لتلقي الطلبات وتنفيذها تلقائيًا.

وتوضح الشركة أن إعداد وكيل جديد لا يستغرق وقتًا طويلًا، إذ يصف المستخدم سير العمل أو يرفع ملفًا، ثم يتولى ChatGPT تحويله إلى وكيل متكامل يحدّد الخطوات، ويربط الأدوات، ويضيف ما يلزم من المهارات، ثم يختبر الأداء.

وتوفّر OpenAI قوالب جاهزة لقطاعات مثل التمويل والمبيعات والتسويق، لتسهيل عملية الإنشاء وتسريع استخدام الوكلاء داخل المؤسسات.

استعرضت الشركة أمثلة فعلية لوكلاء يُستخدَمون داخليًا، منها “مراجع البرمجيات” الذي يفحص مشروعات الموظفين ويطابقها مع السياسات المعتمدة، وينشئ تذاكر تقنية عند الحاجة، ووكيل “مُعد تقارير المؤشرات الأسبوعية” الذي يجمع البيانات ويُنشئ الرسوم البيانية ويرسل التقارير.

وفي سياق المبيعات، تستخدم الشركة وكيلًا لتحليل العملاء المحتملين، وتقييمهم، وكتابة رسائل متابعة مخصّصة، في حين يعتمد فريق المحاسبة على وكيل يدير أجزاءً من العمليات، مثل تسويات الميزانية.

وتهدف OpenAI عبر أولئك الوكلاء إلى تحويل المعرفة والبيانات الموزعة داخل تطبيقات الشركات وخدماتها وملفاتها إلى سير عمل منظّم يمكن إعادة استخدامه، إذ يتعلّم الوكلاء بمرور الوقت بفضل خواص الذاكرة وإمكانية تصحيحها في أثناء التشغيل.

ويمكن للفرق إنشاء وكيل واحد ثم تحسينه تدريجيًا، قبل مشاركته أو نسخه لاستخدامه في مهام أخرى.

وتدعم الميزة أدوات تحكّم متقدمة، إذ يحدد المستخدمون صلاحيات كل وكيل والبيانات التي يصل إليها، مع اشتراط طلب موافقات للعمليات الحساسة مثل إرسال الرسائل أو إنشاء مواعيد.

وتوفّر OpenAI أدوات مراقبة وتحليلات لاستخدام الوكلاء، إضافة إلى ضوابط مخصّصة للمؤسسات التعليمية والشركات، بنظام أدوار يحدد من يمكنه إنشاء الوكلاء ومشاركتها.

وتشمل الحماية آليات لمواجهة هجمات “حقن الأوامر”، مع إمكانية مراقبة الوكلاء عبر واجهات برمجية مخصّصة وإيقافها عند الحاجة.

وتُطلق OpenAI الميزة حاليًا كنسخة تجريبية لمشتركي خطط الأعمال والمؤسسات والتعليم، مع إتاحة مجانية حتى يوم 6 مايو 2026، على أن يبدأ لاحقًا تطبيق نظام تسعير معتمد على الرصيد.