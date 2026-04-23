ميتا تكشف محادثات المراهقين مع ذكائها الاصطناعي أمام أولياء الأمور

أعلنت شركة ميتا ميزة جديدة تتيح لأولياء الأمور الاطلاع على الموضوعات التي يناقشها أبناؤهم المراهقون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز ثقة العائلات بسلامة منصاتها.

وتتيح الميزة للآباء معرفة نوعية الأسئلة التي يطرحها المراهقون على Meta AI عبر تطبيقات مثل فيسبوك وماسنجر وإنستاجرام، وتشمل هذه الموضوعات مجالات مثل التعليم والترفيه ونمط الحياة والسفر والكتابة والسفر وغيرها.

وتظهر البيانات ضمن تبويب جديد يحمل اسم “الرؤى Insights” داخل أدوات الإشراف العائلي، سواء عبر التطبيق أو الويب. ويمكن لولي الأمر الضغط على أي موضوع لاستعراض تصنيفاته الفرعية، إذ يشمل تصنيف “نمط الحياة” مجالات مثل الموضة والطعام والعطلات، في حين يتضمن تصنيف “الصحة والرفاه” عناصر مثل اللياقة والصحة الجسدية والنفسية.

وأعلنت ميتا تشكيل مجلس خبراء مختصين يقدمون توصيات مستمرة بشأن تجربة المراهقين، ويضم المجلس أعضاء من مجموعات استشارية قائمة وخبراء في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة في الصحة النفسية وعدد من الجامعات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على شركات التقنية، مع توجه بعض الدول إلى منع الأطفال والمراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما تواجه ميتا انتقادات بشأن تقليص الاعتماد على فرق المراجعة البشرية للمحتوى، لصالح أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

وتبرز المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في المراهقين بعد حوادث حديثة ارتبطت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي بمحادثات يُقال إنها فاقمت أزمات نفسية وأدت إلى حالات انتحار بين المراهقين.

وتسعى ميتا عبر هذه الميزة إلى تقديم مزيد من الشفافية؛ إذ تتيح للأهل متابعة اهتمامات أبنائهم دون الكشف عن نص المحادثات نفسها، في محاولة لتحقيق توازن بين الخصوصية والرقابة.