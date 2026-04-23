سام ألتمان ينتقد نموذج أنثروبيك “Claude Mythos” ويشكك في قدراته

صعّد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI مطوّرة ChatGPT، انتقاداته لنموذج “Claude Mythos” الذي تطوّره شركة أنثروبيك المنافسة، وعدّ أن الترويج له يعتمد على “تسويق قائم على الخوف” أكثر من كونه تقدمًا تقنيًا يمكن التحقق منه.

وجاءت تصريحات ألتمان خلال ظهوره في بودكاست “Core Memory”، إذ شكّك في الادعاءات التي تشير إلى قدرة النموذج على تجاوز أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة، والتفوّق على الخبراء البشر، محذرًا من تضخيم هذه القدرات دون أدلة مستقلة.

ويرى ألتمان أن الضجة حول “Claude Mythos” قد تُستخدم كإستراتيجية لإبقاء تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي عدد محدود من الشركات، مضيفًا أن بعض الجهات تسعى منذ مدة طويلة إلى فرض سيطرة أكبر على هذا المجال تحت مبررات تتعلق بالسلامة.

وشبّه ألتمان الوضع بنموذج تجاري “يبني قنبلة ثم يبيع ملجأ للحماية منها”، في إشارة إلى طرح تقنيات قوية مع تقييد الوصول إليها وبيع حلول الحماية بنحو انتقائي.

وفي المقابل، تقول أنثروبيك إن نموذجها “Claude Mythos” تمكّن من اكتشاف آلاف الثغرات العالية الخطورة، منها ثغرات في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، وهي مزاعم لم تخضع بعدُ للتحقق المستقل.

وكانت مؤسسة موزيلا قد أعلنت حديثًا أنها تمكنّت من اكتشاف نحو 270 ثغرة وإصلاحها داخل متصفحها الشهير فايرفوكس اعتمادًا على نموذج “Claude Mythos”.

وما زال نموذج “Claude Mythos” متاحًا لعدد محدود من عملاء الشركات، مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل وأمازون وإنفيديا وجي بي مورغان تشيس، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه النماذج في مستقبل الأمن السيبراني عالميًا.