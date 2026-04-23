دولينجو تتيح محتوى متقدمًا لتعلم 9 لغات مجانًا إلى مستوى احترافي

أعلنت شركة “دولينجو Duolingo” إتاحة محتوى متقدم لتعلّم 9 لغات مجانًا، تشمل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية والكورية والصينية، وذلك عبر الويب وتطبيقات iOS وأندرويد.

ويصل المحتوى الجديد بالمتعلمين إلى مستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وهو معيار دولي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية وجهات العمل لقياس الكفاءة اللغوية. ويعني هذا المستوى وصول المستخدمين إلى مواد تعليمية دون ترجمة، مع سيناريوهات معقّدة ومفردات متخصصة.

وتقدّم الخدمة مزايا جديدة، منها “القصص المتقدمة” التي تعزّز فهم القراءة، وميزة “DuoRadio” التي توفّر تجربة صوتية شبيهة بالبودكاست لتنمية مهارات الاستماع.

وتتيح هذه الخطوة للمستخدمين تطوير مهاراتهم اللغوية بنحو عملي، سواء للاستعداد لمقابلات العمل أو الدراسة في الخارج، أو للتعامل مع محتوى متقدم مثل الأخبار والأفلام والكتب دون الاعتماد على الترجمة.

وأكّدت دولينجو أن هذا الطرح يجعلها التطبيق المجاني الوحيد الذي يقدّم تعلّمًا متقدمًا عبر هذه اللغات التسعة دون تكلفة، في وقت تعتمد فيه خدمات منافسة مثل Babbel و Busuu على الاشتراكات المأجورة للوصول إلى المستويات المتقدمة.

وكانت دولينجو تكتفي سابقًا بتقديم دورات مجانية تصل إلى مستويي A2 أو B1، مع تركيز على مهارات التواصل الأساسية.

وتطرح الشركة هذا التوسّع بوصفه فرصة لتعزيز فرص المستخدمين في الحصول على وظيفة؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن تعلّم لغة ثانية قد يرفع فرص التوظيف بنحو 50%.

وقالت بوزينا باجاك، رئيسة علوم التعلّم في الشركة، إن الوصول إلى مستوى إتقان مناسب للعمل كان يتطلب في السابق سنوات من الدراسة المُكلفة أو تجارب تعليمية غير متاحة لكافة المستخدمين.

ويأتي القرار أيضًا ضمن إستراتيجية لزيادة قاعدة المستخدمين، إذ كشفت الشركة في نتائجها المالية الأخيرة عن بلوغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 52.7 مليون مستخدم، بنمو سنوي قدره 30%، مع وجود 12.2 مليون مستخدم من أصحاب الاشتراكات المأجورة.