جوجل تطوّر “ورك سبيس” بوكلاء أذكياء عبر نظام جديد يفهم العمل وينفّذ المهام تلقائيًا

كشفت جوجل عن حزمة تحديثات جديدة لمنصة “ورك سبيس Workspace”، وهي تحديثات تركّز على تحويل تطبيقات العمل إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على الفهم والتنفيذ الذاتي، وذلك خلال مؤتمر Google Cloud Next 2026.

وتقدّم الشركة نظامًا جديدًا يحمل اسم “Workspace Intelligence“، وهو منصة ذكية تربط البيانات وسياق العمل عبر تطبيقات جوجل ورك سبيس مثل Docs و Slides و Gmail، بهدف تقليل الوقت الذي يهدره المستخدمون في التنقّل بين الأدوات والبحث داخل الرسائل والملفات.

ويعتمد النظام على فهم العلاقات بين المحتوى، بالإضافة إلى استيعاب طبيعة المشروعات والتعاون داخل المؤسسات، مما يتيح تنفيذ المهام تلقائيًا دون انتظار أوامر مباشرة.

وتشير جوجل إلى أن بيئات العمل الحديثة تعاني تشتتًا كبيرًا في المعلومات؛ إذ يقضي الموظفون ساعات طويلة في تجميع بيانات متفرقة عبر منصات متعددة، وهو ما تسعى هذه التحديثات إلى معالجته عبر أتمتة المهام نفسها، لا مجرد الاستجابة للأوامر.

ويشكّل نموذج Gemini المحرّك الأساسي لهذه القدرات، إذ يتيح تنفيذ مهام مباشرة من خلال أوامر بسيطة، مثل جدولة الاجتماعات أو استرجاع ملفات محددة، دون تدخل يدوي. كما يمكنه داخل تطبيقات Docs و Slides تحويل أفكار أولية إلى مسودات احترافية أو عروض تقديمية كاملة، مع الالتزام بأسلوب الشركة وهويتها البصرية.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت جوجل توسيع ميزة “مقتطفات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” لتشمل Gmail و Drive، مما يتيح استخراج معلومات مركّزة من الرسائل والملفات عبر طرح أسئلة مباشرة، بدلًا من البحث التقليدي.

وتشمل التحديثات أيضًا ميزة “Sheets canvas” التي تتيح إنشاء تطبيقات ولوحات معلومات تفاعلية اعتمادًا على البيانات، ومنها تلك المُخزّنة في منصات مثل Salesforce و HubSpot.

وتطرح جوجل أدوات تسميها “Skills” لبناء مهام مؤتمتة، مثل مراجعة الفواتير تلقائيًا عبر مقارنتها ببيانات سابقة لاكتشاف أي اختلافات، كما حصل تطبيق إنشاء الفيديو Google Vids على ميزة “الأفاتار الرقمي”، التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو مُخصّصة تدعم 24 لغة، مع إمكانية دمج الهوية البصرية للشركات دون الحاجة إلى استديو إنتاج.

ووسّعت جوجل ميزة تدوين الملاحظات “Take Notes for Me” في خدمة Google Meet لتشمل تسجيل الملاحظات وتحديد المهام حتى في الاجتماعات التي تُعقد عبر منصات أخرى مثل Zoom و Microsoft Teams، بشرط الدخول إليها عبر جهاز تابع لجوجل.

وتؤكد جوجل أن هذه الخطوة تعد انتقالًا من أدوات “المساعد الذكي” إلى “العمل الوكيلي”؛ إذ لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بتقديم اقتراحات، بل يفهم السياق ويباشر التنفيذ لإنجاز الأعمال والمهام داخل المؤسسات بصورة أفضل.

وتُعد منصة “Workspace Intelligence” الجديدة من جوجل في تطبيقات ورك سبيس مشابهة لمنصة “Work IQ” من مايكروسوفت، وهي طبقة ذكاء اصطناعي تعتمد على البيانات والذاكرة والاستدلال لربط مصادر المعلومات داخل المؤسسات، مثل ملفات SharePoint ورسائل Outlook واجتماعات Microsoft Teams.