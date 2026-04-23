جوجل تؤكد قدوم Gemini إلى “سيري” خلال 2026

أكّدت شركة جوجل شراكتها مع آبل لتطوير نسخة جديدة وأكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي “سيري”، تعتمد على تقنيات نموذج “Gemini”، على أن تصل إلى المستخدمين لاحقًا خلال عام 2026.

وجاء هذا التأكيد على لسان توماس كوريان، رئيس خدمات جوجل كلاود السحابية، خلال مؤتمر Google Cloud Next 2026 المنعقد في لاس فيغاس، إذ أوضح أن الشراكة تهدف إلى بناء الجيل التالي من نماذج “آبل الأساسية” بالاعتماد على Gemini، لتشغيل مزايا “Apple Intelligence” ومنها نسخة “سيري” الأكثر تطورًا. وتعتمد آبل على “جوجل كلاود” كخدمة سحابية أساسية لتطوير نماذجها الخاصة.

ولا تكشف التصريحات عن تفاصيل جديدة بشأن موعد الإطلاق، إذ سبق أن حدّدت آبل عام 2026 كإطار زمني لوصول نسخة “سيري” المحسّنة بعد أن أجّلت إطلاقها في مارس 2025، قبل أن تعود وتؤكد لاحقًا أنها ستصل خلال العام الجاري دون تحديد موعد دقيق.

وتشير تسريبات إلى أن آبل واجهت تحديات تتعلق بدقة الأداء، مما دفعها إلى تعديل جدولها الداخلي للإطلاق. وما زالت الشركة تمتلك مهلة حتى نهاية 2026 لطرح التحديث، مع توقعات بالكشف الأولي عنه ضمن نظام iOS 27.

وتبرز مسألة البنية التحتية كعامل رئيسي في هذا التطور؛ إذ لم يتضح بعدُ إذا كانت مزايا “سيري” الجديدة ستعتمد على تقنية “الحوسبة السحابية الخاصة” لدى آبل أو على خوادم جوجل. وتشير المعلومات إلى أن آبل طلبت من جوجل دراسة إنشاء خوادم داخل مراكز بياناتها، استعدادًا لزيادة الاعتماد على المعالجة السحابية مع إطلاق النسخة الجديدة.

ومن المنتظر أن تكشف آبل مزيدًا من التفاصيل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026، المقرر انطلاقه في 8 يونيو 2026، إذ يُرجّح أن تقدّم خلاله نظرة أولية على مستقبل مساعد “سيري” المدعوم بالذكاء الاصطناعي.