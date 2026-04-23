تيم كوك يعترف: “خرائط آبل” كانت أكبر خطأ في مسيرتي

أقرّ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، بأن إطلاق تطبيق “خرائط آبل Apple Maps” عام 2012 شكّل “أول خطأ كبير” خلال قيادته الشركة.

وقال كوك، خلال اجتماع داخلي مع خليفته المُعيّن حديثًا جون تيرنوس، إن التطبيق لم يكن جاهزًا عند إطلاقه؛ إذ قدّم إرشادات خاطئة ووضع معالم في مواقع غير صحيحة، إلى جانب تجربة استخدام أقل بكثير مقارنةً بما كان يقدّمه تطبيق خرائط جوجل في هواتف آيفون آنذاك.

وأضاف كوك: “لم يكن المنتج جاهزًا، واعتقدنا أن اختباراتنا المحلية كانت كافية”، في إشارة إلى سوء تقدير جاهزية الخدمة عالميًا.

وأدّى هذا الإخفاق إلى أول تغيير إداري كبير في عهد كوك، إذ أقال رئيس البرمجيات سكوت فورستال، أحد أبرز المقرّبين من مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز.

ومع ذلك، شدد كوك على أن مسيرته تضم “عددًا كبيرًا من الأخطاء”، لكنها لم تصل إلى أزمات كبرى مثل استدعاء منتجات أو إلغائها، كما حدث لدى شركات تقنية أخرى خلال السنوات الماضية.

وأشار كوك إلى أن إطلاق “ساعة آبل” تُعد إحدى أكثر اللحظات التي يفخر بها، خاصةً مع تطوّر مزاياها الصحية؛ فعند إطلاقها في 2014، اقتصرت على قياس معدل ضربات القلب، قبل أن تضيف الشركة لاحقًا خصائص متقدمة، مثل إجراء تخطيط كهربي للقلب.

وكشف كوك عن تأثره برسالة مبكرة من أحد المستخدمين قال فيها إن الساعة أنقذت حياته، مضيفًا: “الآن تصلني مثل هذه الرسائل يوميًا، لكن أول رسالة كانت مؤثرة للغاية”.

وإلى جانب خرائط آبل، أشار كوك إلى إخفاقات أخرى، منها مشروع شاحن AirPower الذي لم يرَ النور، ومشروع السيارة الذاتية القيادة الذي استمر عقدًا دون نتائج. ومع ذلك، أكد أن هذه المحاولات لم تتحول إلى أزمات أثّرت في مسار الشركة.

وأوضح كوك أن أزمة خرائط آبل تحوّلت إلى درس مهم، إذ اعتذرت الشركة للمستخدمين حينها، بل ونصحتهم باستخدام تطبيقات منافسة عبر متجر آب ستور.

وقال كوك: “لقد اعتذرنا وقلنا للمستخدمين استخدموا تطبيقات أخرى، لأنها كانت أفضل. كان ذلك قرارًا صعبًا لكنه كان القرار الصحيح؛ لأن المستخدم يجب أن يبقى في صدارة القرارات”.

وختم كوك بالتأكيد على أن الشركة تعلّمت من الخطأ وواصلت التطوير، مضيفًا: “اليوم لدينا أفضل تطبيق خرائط على الإطلاق، وتعلمنا قيمة الإصرار بعد الخطأ”.