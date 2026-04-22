آبل تُصلح ثغرة تكشف الرسائل المحذوفة في هواتف آيفون

أطلقت شركة آبل تحديثًا برمجيًا جديدًا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، وهو تحديث فرعي يعالج خللًا أمنيًا أتاح لجهات إنفاذ القانون استخراج محتوى رسائل حٌذفت أو ضبِطت لتختفي تلقائيًا داخل تطبيقات المراسلة.

وأوضحت الشركة في مذكرة أمنية أن المشكلة تعود إلى احتفاظ النظام بنسخة من محتوى الإشعارات التي تعرض نص الرسائل، إذ تُخزّن هذه البيانات محليًا في الجهاز لمدة قد تصل إلى شهر. وأضافت أن الخلل يعني أن “الإشعارات المُحددة للحذف قد تبقى في الجهاز على نحوٍ غير متوقع”.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون أو أجهزة آيباد تحميل تحديث iOS 26.4.2 أو iPadOS 26.4.2 هوائيًا، وتثبيته مباشرةً لإصلاح المشكلة.

ويأتي هذا التحديث عقب تقرير أخير كشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تمكّن من استخراج رسائل محذوفة من تطبيق سيجنال في أجهزة آيفون باستخدام أدوات تحليل جنائي، مستفيدًا من تخزين محتوى الرسائل داخل قاعدة بيانات الإشعارات حتى بعد حذفها من التطبيق.

وكانت رئيسة سيجنال ميريديث ويتاكر قد دعت شركة آبل إلى معالجة الخلل، مؤكدةً أن “إشعارات الرسائل المحذوفة يجب ألا تبقى في أي قاعدة بيانات لنظام التشغيل”.

ولم توضّح آبل سبب تسجيل محتوى الإشعارات من الأساس، لكن التحديث الأخير يشير إلى أن الأمر كان نتيجة خطأ تقني، كما وفّرت الشركة الإصلاح أيضًا للأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل.

وأثار الكشف عن هذه الثغرة قلقًا بين المستخدمين؛ إذ تتيح تطبيقات المراسلة مثل سيجنال وواتساب ميزة حذف الرسائل تلقائيًا بعد مدة محددة، وهي ميزة تُشكّل أداة أساسية لحماية المحادثات الحساسة في حال مصادرة الأجهزة أو فحصها باستخدام أدوات رقمية متقدمة.