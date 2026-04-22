Redmi K90 Max.. شاومي تطلق أول هاتف ألعاب لها بمروحة تبريد وبطارية ضخمة

أعلنت شاومي إطلاق هاتف Redmi K90 Max، وهو أول هاتف لها ضمن فئة الهواتف الموجهة للألعاب، ويجمع الجهاز بين أداء قوي ونظام تبريد نشِط وبطارية ذات سعة كبيرة.

ويقدّم الهاتف نظام تبريد نشِط عبر مروحة مدمجة داخل هيكل الهاتف بقطر يبلغ 18.1 ملم، وهي تعمل إلى جانب نظام تبريد غرفة البخار، مما يخفّض الحرارة بنحو 10 درجات مئوية في أثناء الاستخدام المكثّف.

وأشارت شاومي إلى أن الهاتف حاصل على ثلاث شهادات لمقاومة الماء والغبار وهي (IP66 و IP68 و IP69)، مما يعزّز متانته حتى في وجود المروحة، كما توفّر الشركة ضمانًا يصل إلى ست سنوات على نظام التبريد للمستخدمين في الصين.

ويعتمد هاتف Redmi K90 Max على معالج Dimensity 9500 العالي الأداء من ميدياتك، مع شريحة رسومات مُخصّصة D2 لضمان ثبات الإطارات في الألعاب الثقيلة، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين حتى تيرابايت من نوع UFS 4.1.

وأما الشاشة، فيبلغ قياسها 6.83 إنشات من نوع AMOLED بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة، إضافةً إلى تحسينات موجهة للألعاب، ومستشعر بصمة فوق صوتي مدمج أسفل الشاشة.

ويضم هاتف Redmi K90 Max بطارية سعتها 8550 ميلي أمبير مصنوعة بتقنية السيليكون-كربون (Si-C)، التي تتيح كثافة طاقة أعلى في حجم أصغر، مع دعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط.

ويدعم الهاتف ميزة تجاوز الشحن، التي تزوّد الهاتف بالطاقة مباشرةً في أثناء اللعب دون شحن البطارية، مما يقلّل الحرارة ويحافظ على عمر البطارية على المدى الطويل.

ويقدّم الهاتف كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال دقتها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقتها 20 ميجابكسل.

ويأتي التصميم بإطار من الألمنيوم وثلاثة ألوان، وهي الفضي والأسود والأزرق، مع سماعات مزدوجة ضبطتها شركة Bose لتجربة صوتية غامرة.

ويتوفر هاتف Redmi K90 Max حاليًا في الصين بسعر يبدأ من نحو 470 دولارًا للنسخة الأساسية بالسعة التخزينية البالغة 256 جيجابايت، والذاكرة العشوائية البالغة 12 جيجابايت، ولم تكشف شاومي بعدُ عن خطط طرح الهاتف في الأسواق العالمية.