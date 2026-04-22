OpenAI تطلق نموذج توليد الصور الجديد GPT Image 2 بقدرات متقدمة

أعلنت OpenAI إطلاق تحديث جديد لآلية توليد الصور في ChatGPT، لإضافة ما تصفه الشركة بـ”قدرات التفكير”، مما يتيح البحث عبر الإنترنت وبناء مجموعة صور متكاملة انطلاقًا من أمر واحد فقط.

ويعتمد التحديث على نموذج GPT Image 2 الجديد، الذي يعزّز دقة تنفيذ التعليمات، ويحافظ على تفاصيل يحدّدها المستخدم، بالإضافة إلى تحسين توليد النصوص وعرضها داخل الصور، كما يتيح النموذج – عند تفعيل وضع “التفكير” – تحليل بنية الصورة، والاستفادة من المعلومات المُتاحة عبر الإنترنت، وإنشاء شروحات بصرية “إنفوجرافيك” اعتمادًا على الملفات التي يرفعها المستخدم.

ويتيح الإصدار الجديد إنشاء ما يصل إلى 8 صور دفعة واحدة مع الحفاظ على العناصر نفسها – مثل الشخصيات والأغراض والأسلوب – عبر كافة المشاهد. وتشير الشركة إلى أن النموذج يدعم إنتاج صفحات القصص المصوّرة اليابانية “المانغا”، والتصاميم الموجّهة إلى منصات التواصل، وغيرها.

ويحصل كافة مستخدمي ChatGPT على تحسينات تشمل التقاط الخصائص الأساسية للصور بدقة أعلى، ودعم أنماط متعددة مثل فن البكسل، والمانغا، واللقطات السينمائية، كما يدعم النموذج دقة تصل إلى 2K، مع نسب عرض إلى ارتفاع متنوعة.

وفيما يتعلق بالنصوص داخل الصور، فإن النموذج الجديد – وفقًا للشركة – يوفر تقدمًا ملحوظًا في توليد النصوص باللغات غير اللاتينية، بالإضافة إلى تحسين عرض النصوص الإنجليزية بنحو خاص.

وأفادت OpenAI بأن نموذج ChatGPT Images 2.0 أصبح متاحًا بدءًا من اليوم لكافة مستخدمي ChatGPT ومنصة البرمجة Codex، مع جعل مزايا “التفكير” الجديدة متاحة لمشتركي الخطط المأجورة، مثل ChatGPT Plus و ChatGPT Pro و ChatGPT Business.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل تصاعد المنافسة، مع ظهور أدوات متطورة مثل Nano Banana Pro من جوجل، و MAI-Image-2 من مايكروسوفت.