هونر تطلق هواتف Honor 600 بتصميم مستوحى من آيفون وبطاريات ضخمة

أعلنت شركة هونر إطلاق هاتفيها الجديدين Honor 600 و600 Pro في الأسواق العالمية، مع تغييرات واضحة في التصميم ومواصفات متقدمة.

وتعتمد السلسلة الجديدة تصميمًا مُحدّثًا مع وحدة كاميرات كبيرة الحجم تشبه تصميم سلسلة آيفون 17 برو، وخاصةً مع اللون البرتقالي اللافت. وتطرح الشركة الهواتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأبيض الذهبي، بالإضافة إلى البرتقالي.

ويحمل الهاتفان شاشة AMOLED قياسها 6.57 إنشات بدقة قدرها 2728×1264 بكسلًا، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. وتدعم الشاشات تقنيات حماية العين، منها تعتيم PWM بتردد قدره 3840 هرتزًا، وتقليل الضوء الأزرق على مستوى العتاد، مع سطوع HDR يصل إلى 8000 شمعة.

ويعتمد هاتف Honor 600 على معالج Snapdragon 7 Gen 4 مع ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. وفي المقابل، يأتي إصدار برو بمعالج Snapdragon 8 Elite الموجود في هواتف أندرويد الرائدة منذ العام الماضي.

وتُشكّل الكاميرا نقطة قوة رئيسية؛ إذ يضم الهاتفان مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 200 ميجابكسل وعدسة واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويأتي Honor 600 Pro بكاميرا إضافية، وهي كاميرا بيريسكوب مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 3.5 مرات.

وتأتي الهواتف ببطارية تصل إلى 7000 ميلي أمبير، ويدعم الهاتفان شحنًا سلكيًا بقوة قدرها 80 واط، إضافة إلى شحن عكسي سلكي حتى 27 واط، في حين ينفرد إصدار برو بدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واط.

ويعمل الهاتفان بواجهة MagicOS 10 المبنية على أندرويد 16، مع حزمة مزايا ذكاء اصطناعي، أبرزها ميزة “AI Image to Video 2.0” التي تتيح توليد مقاطع متعددة الأنماط مباشرة داخل الجهاز، كما تضيف الشركة زرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصه للوصول السريع إلى هذه الأدوات.

ويبدأ سعر Honor 600 من 1600 درهم إماراتي، في حين يبدأ سعر Honor 600 Pro من 3000 درهم إماراتي، وبأسعار مُقاربة في المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر توفر في المزيد من الدول العربية والأسواق العالمية خلال الأسابيع القادمة.