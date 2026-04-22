نموذج خارق في الأيدي الخطأ.. أنثروبيك تحقق في استخدام “مجهول” لنموذج Mythos

تجري شركة أنثروبيك تحقيقًا في تقارير تفيد بوصول مجموعة من المستخدمين بنحو غير مصرح به إلى نموذجها المتقدم “Claude Mythos“، الذي تتيحه الشركة لعدد محدود من شركائها بسبب قدراته المتقدمة في الأمن السيبراني.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر الثلاثاء، أنها تفحص مزاعم تشير إلى استخدام بيئة مخصّصة لأطراف خارجية للوصول إلى النسخة التجريبية من نموذج “Claude Mythos”، إذ قالت: “إننا نحقق في تقرير يدّعي وصولًا غير مصرح به عبر إحدى بيئات المورّدين الخارجيين”.

وتثير الحادثة تساؤلات حول قدرة الشركة على حماية تقنياتها المتقدمة من سوء الاستخدام، خاصةً مع المخاوف من استغلال النموذج في تنفيذ هجمات إلكترونية بسرعة ونطاق يتجاوزان القدرات البشرية.

وكانت أنثروبيك قد قيّدت إتاحة النموذج لعدد محدود من شركات التقنية الموثوقة، تحسّبًا لإساءة استخدامه. ووفقًا لتقرير ذكرته وكالة بلومبرغ، فقد تمكّن أحد المتعاقدين من استغلال صلاحياته للوصول إلى النظام.

وأكدت الشركة أنها لم ترصد أدلة على نشاط يتجاوز “بيئة المورّد”، التي يستخدمها المتعاقدون الخارجيون لتطوير النماذج واختبارها، دون الكشف عن هوية الجهة المتورطة.

وأطلقت الشركة النموذج مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع شركات كبرى تشمل أمازون وجوجل وإنفيديا وآبل بهدف تمكينها من رصد الثغرات الأمنية ومعالجتها قبل انتشارها على نطاق أوسع.

ويحذّر خبراء أمنيون من أن مثل هذه النماذج قد تتحوّل إلى أدوات خطِرة إذا وقعت في الأيدي الخطأ؛ إذ يمكن للقراصنة استغلال الثغرات بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على إصلاحها.

وتخضع إجراءات الأمان لدى أنثروبيك لتدقيق متزايد، بعدما كُشف في مارس الماضي عن معلومات متعلقة بالنموذج ضمن بيانات متاحة للعامة، في حادثة أرجعتها الشركة إلى خطأ بشري. كما شهد الشهر الجاري تسريب الشفرة المصدرية الداخلية لأداة البرمجة “Claude Code” في واقعة منفصلة.