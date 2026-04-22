موزيلا تسد عشرات الثغرات في فايرفوكس بمساعدة نموذج Claude Mythos

أعلنت مؤسسة موزيلا أنها عالجت 271 ثغرة أمنية في أحدث إصدار من متصفح فايرفوكس (الإصدار 150)، بالاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Mythos الذي تطوّره شركة أنثروبيك بقدرات متقدمة في الأمن السيبراني.

وتوضح التفاصيل أن النموذج لم يكتفِ بأساليب الفحص التقليدية، بل اعتمد على تحليل منطقي واسع لشفرة المتصفح، مما مكّنه من اكتشاف عدد كبير من الثغرات التي كانت تتطلب سابقًا جهدًا بشريًا مكثفًا وخبرة عالية.

وتشير موزيلا إلى أن هذا العمل جاء بعد تجارب سابقة مع نماذج أقل تطورًا من أنثروبيك، إذ ساعد نموذج Opus 4.6 في اكتشاف 22 ثغرة فقط في إصدار سابق، مما يبرز القفزة الكبيرة التي حققها Mythos من ناحية القدرة على التغطية والتحليل.

وأكدت المؤسسة أن النموذج قادر على فحص قواعد برمجية ضخمة ومعقدة مثل فايرفوكس، الذي يعتمد على بنية متعددة الطبقات تشمل عزل العمليات (sandboxing) وتقنيات أمان متقدمة، ومع ذلك ما زالت الثغرات تظهر نتيجة تعقيد الشفرة وتراكمها عبر سنوات طويلة.

وحتى مع هذا التقدم، شددت موزيلا على أن الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز قدرات الباحثين البشر من ناحية المبدأ؛ إذ يمكن للخبراء اكتشاف الثغرات نفسها مع الوقت والموارد الكافية، لكن الفارق الأساسي يكمن في السرعة وحجم الاكتشاف.

وتقدّم هذه النتائج دعمًا عمليًا لمبادرة Project Glasswing التي تطوّرها أنثروبيك، والتي تقيّد الوصول إلى النموذج ضمن جهات محددة بسبب حساسية قدراته؛ إذ يمكن توظيفه أيضًا في تطوير هجمات سيبرانية متقدمة إذا أُسيء استخدامه.

وتحذّر تقارير تقنية من أن هذه القفزة قد تفرض تحديات على مشروعات البرمجيات المفتوحة المصدر، إذ قد تعجز بعض الفرق الصغيرة عن مواكبة الكمّ الكبير من الثغرات التي تكشفها أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فجوة بين قدرات الاكتشاف وسرعة المعالجة.