إكس تطلق ميزة “الخلاصات المُخصصة” لتنظيم المحتوى حسب اهتمامات المستخدم

أعلنت إكس إطلاق ميزة “الخلاصات المُخصصة Custom Timelines”، التي تتيح للمستخدمين متابعة المحتوى وفق اهتمامات محددة داخل الصفحة الرئيسية.

وقال نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في المنصة، إن الميزة تُعد من أكبر التحديثات في المنصة، إذ استغرق تطويرها عدة أشهر، وهي تتيح تثبيت موضوعات مختارة داخل الصفحة الرئيسية، مع التنقل بينها بسهولة لمتابعة أحدث النقاشات المرتبطة بكل اهتمام.

وتعتمد الميزة على تقنيات نماذج الذكاء الاصطناعي Grok التابعة للمنصة لفهم محتوى المنشورات، بالإضافة غلى خوارزميات التخصيص، مما يمنح المستخدم خلاصات أدق وأكثر صلة باهتماماته.

وتوفر المنصة نحو 75 موضوعًا يمكن الاختيار منها، مثل الطعام، والفن، والتصوير، والأعمال، والتمويل، والأفلام والتلفزيون، وغيرها، وتتحسن دقة التوصيات كلما زاد تفاعل المستخدم مع هذه الموضوعات.

Ladies and gentlemen, today we're launching one of our biggest changes to 𝕏 Introducing Custom Timelines This feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics, you can dive deep into your favorite niche on X. It's powered by Grok's… pic.twitter.com/9jkIEXvubj — Nikita Bier (@nikitabier) April 21, 2026

وتعمل الميزة الجديدة على تنظيم عرض المحتوى؛ إذ تسمح بإنشاء “مساحات” منفصلة لكل اهتمام، بدلًا من الاعتماد على خلاصة واحدة مختلطة مثل تبويب “لَكَ For You” الافتراضي، كما تستفيد من سجل تفاعل المستخدم، مما يجعل أداءها أفضل في الموضوعات التي يتابعها بالفعل بنحو مستمر.

وتشبه هذه الخطوة ما تقدمه منصات مثل Bluesky و Threads، إذ تتيح تثبيت خلاصات قائمة على الاهتمامات داخل الصفحة الرئيسية.

وتتوفر ميزة “الخلاصات المُخصصة” حاليًا بنسخة أولية لأصحاب الاشتراكات المأجورة في إكس عبر نظام iOS، مع خطط لإتاحتها قريبًا في نظام أندرويد.

وأطلقت المنصة أيضًا أداة تتيح إخفاء موضوعات محددة داخل تبويب الخلاصات الأساسي لمدة قدرها 24 ساعة، مثل السياسة أو الرياضة، وهي متاحة بالفعل لأصحاب اشتراك “بريميوم” في iOS والويب.