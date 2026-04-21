هواوي تنفرد بإطلاق أول هاتف “عريض” قابل للطي

أطلقت هواوي هاتفها القابل للطي الجديد Pura X Max في السوق الصينية، ليُعد أول هاتف قابل للطي بتصميم “عريض” متاح للشراء، وذلك قبل وصول أجهزة مشابهة مرتقبة من آبل وسامسونج خلال 2026.

ويأتي الإطلاق بعد أسبوع من كشف التصميم مع إعلان كافة المواصفات والأسعار، وتطرح هواوي نسختين من الهاتف متاحتين للحجز الأولي في السوق الصينية.

ويبدأ سعر النسخة الأساسية للهاتف من نحو 1,600 دولارٍ للسعة البالغ قدرها 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وتوفر هواوي إصدارات أخرى بسعات تخزينية وحجم ذاكرة أكبر بأسعار تصل إلى ما يعادل ألفي دولارٍ أمريكي.

ويقدّم الهاتف تصميمًا مختلفًا عن الهواتف القابلة للطي التقليدية؛ إذ يحتوي على شاشة عريضة تشبه الكتاب، ويضم شاشة خارجية قياسها 5.4 إنشات بسطوع يصل إلى 3500 شمعة، وعند فتح الهاتف تظهر شاشة داخلية قياسها 7.7 إنشات بسطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة. وتدعم الشاشتان معدل تحديث متكيّف LTPO يتراوح بين هرتزٍ واحدٍ و 120 هرتزًا.

وتشير تسريبات إلى أن آبل وسامسونج تطوّران هواتف قابلة للطي بتصميم مشابه، لكن التوقعات ترجّح إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026 الجاري، مما يمنح هواوي أفضلية زمنية.

ومن ناحية المواصفات، يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9030 Pro الذي تطوّره هواوي، مع بطارية سعتها 5300 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة قدرها 66 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة قدرها 50 واط. ويضم الهاتف نظام تصوير يتكوّن من كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بفتحة متغيرة، وعدسة تقريب دقتها 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة المجال دقتها 12.5 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ويدعم قلم هواوي M-Pen 3 Mini، مع مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي. ولم تؤكد هواوي بعدُ طرح الهاتف خارج الصين حتى الآن.