ميتا تبدأ اختبار “واتساب بلس”.. اشتراك جديد يتيح مزايا إضافية

بدأت شركة ميتا اختبار اشتراك جديد في تطبيق واتساب تحت اسم “واتساب بلس WhatsApp Plus”، وهو اشتراك يتيح مزايا إضافية يستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مراسلة أكثر تخصيصًا، مع الحفاظ على كافة الوظائف الأساسية مجانًا.

ووفقًا لما ذكره موقع “WABetaInfo” التقني المهتم بأخبار التطبيق، فقد ظهر الاشتراك الجديد في النسخة التجريبية من التطبيق في أندرويد؛ إذ وصل تدريجيًا إلى عدد محدود من المستخدمين، على أن يصل لاحقًا إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

مزايا إضافية مقابل اشتراك شهري

يقدم اشتراك “واتساب بلس WhatsApp Plus” حزمة مزايا مأجورة مقابل رسوم شهرية منخفضة تختلف حسب الدولة، وهي تشمل أدوات تخصيص متقدمة ومحتوى حصريًا. وتشير واجهة التطبيق إلى سعر يقارب 2.50 يورو شهريًا في أوروبا، وأقل من دولارٍ واحدٍ في دول مثل باكستان والهند، مع فروق تسعير في أسواق أخرى.

وقد أكدت الشركة أن الاشتراك لا يؤثر في تجربة الاستخدام الأساسية؛ إذ تظل الرسائل والمكالمات مشفرة بتقنية “التشفير التام E2EE”، مع بقاء كافة المزايا الرئيسية متاحة مجانًا لكافة المستخدمين.

أبرز المزايا الجديدة في الاشتراك

يشمل الاشتراك مجموعة من الأدوات التي تعزز تخصيص تجربة المراسلة، ومنها ما يلي:

ملصقات حصرية مع تأثيرات متحركة تظهر لدى المرسِل والمستقبِل.

إمكانية تغيير ألوان واجهة التطبيق عبر 18 خيارًا مختلفًا.

اختيار أيقونات جديدة للتطبيق تصل إلى 14 أيقونة.

تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة في أعلى القائمة بدلًا من الحد التقليدي.

نغمات رنين حصرية للمكالمات.

ومن الجدير بالذكر أن الاشتراك الشهري يتجدد تلقائيًا ما لم يوقفه المستخدم قبل موعد الدفع التالي، مع إتاحة تجربة مجانية لمدة شهر لبعض المستخدمين.

وتركّز المرحلة الحالية من تجربة الاشتراك على مستخدمي أندرويد، مع خطط لدعم نظام iOS لاحقًا، وتدرس الشركة إضافة مزايا جديدة مستقبلًا لتعزيز قيمة الاشتراك بناءً على ملاحظات المستخدمين.

وتؤكد واتساب أن الاشتراك يظل اختياريًا بالكامل، إذ يمكن للمستخدمين الاستمرار باستخدام التطبيق بنحو طبيعي دون أي قيود على المزايا الأساسية.