سامسونج تُحدّث تطبيقها Galaxy Enhance-X بتصميم جديد وإضافات احترافية لتحرير الصور

أطلقت سامسونج تحديثًا رئيسيًا لتطبيق Galaxy Enhance-X، يتضمن إعادة تصميم شاملة وإضافة أدوات جديدة لتحرير الصور والفيديو والمستندات، بهدف تحسين قدرات التحرير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها.

ويتوفر التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 16.3.00.31، عبر متجر سامسونج “جالاكسي ستور” بحجم يقارب 173.5 ميجابايت، ويعمل حصريًا عبر الأجهزة التي تدعم نظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8.5.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق أصبح متاحًا منذ إطلاقه حصريًا لمجموعة متنوعة من هواتف سامسونج جالاكسي من الفئة الرائدة.

واجهة جديدة بثلاثة تبويبات

يعتمد التصميم الجديد على ثلاث تبويبات رئيسية، وهي “Home” و “Plugins” و “History”، بدل الواجهة السابقة التي كانت تجمع كافة الأدوات في شاشة واحدة. ويهدف هذا التغيير إلى تبسيط تجربة الاستخدام وتسريع الوصول إلى الأدوات.

ويضم تبويب “Plugins” إضافات قابلة للتثبيت، منها إضافة CinematicGlow التي تتيح تطبيق تأثيرات إضاءة ناعمة تمنح الصور طابعًا سينمائيًا، خاصةً لصور البورتريه، وإضافة FilmStyle التي توفر فلاتر مستوحاة من السينما الكلاسيكية، تتضمن تسعة أنماط مختلفة، وأداة SkyGuide لتعرّف النجوم والكواكب في الصور الليلية.

ويقدّم تبويب “Home” مجموعة موسّعة من أدوات تعديل الصور، تشمل قص الصور وتدويرها، وإزالة الضباب والظلال، وتحسين الحدّة، وتقليل التشويش، وتصحيح تشوّه العدسة والانعكاسات، وإضافة تأثير HDR وتلوين الصور.

وأضافت سامسونج أدوات متقدمة لتعديل الوجوه، تتيح التحكم في نعومة البشرة، ولونها، وشكل العينين وخط الفَك.

وينظم تبويب “History” كافة المشروعات السابقة ضمن أقسام منفصلة للصور والفيديو والمستندات، مع حفظ الملفات بصيغ JPEG و MP4 و PDF.

دعم تحرير المستندات والفيديو

مع التحديث الجديد، بات التطبيق يدعم تحرير المستندات، إذ يتيح تحويل الملفات إلى صيغ JPEG أو PDF، بالإضافة إلى تحسين الألوان، وإضافة التعليقات، وترجمة النصوص داخل المستندات، وتحويل ملفات PDF إلى صور، كما يدعم إنشاء ملصقات متحركة مع خيارات لضبط الدقة ومعدل الإطارات.

ويدعم التحديث أيضًا ميزة التحرير الجماعي، التي تتيح تعديل عدة صور أو مقاطع فيديو في جلسة واحدة.

وتسعى سامسونج بهذا التحديث الجديد إلى تحويل Galaxy Enhance-X إلى منصة تحرير متكاملة، تتجاوز الصور لتشمل الفيديو والمستندات، مع تحسينات عملية تُسهّل الاستخدام.