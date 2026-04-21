الكشف عن اتفاقات مليارية متبادلة بين أنثروبيك وأمازون في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أنثروبيك التزامها بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على الرقاقات وقدرات الحوسبة التي توفرها شركة أمازون، بهدف تعزيز بنيتها التحتية مع تسارع الإقبال على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتستهدف أنثروبيك إضافة قدرة حوسبية تصل إلى 5 جيجاواط خلال السنوات العشرة المقبلة لتدريب نماذج Claude وتشغيلها، مع توفير نحو خُمس هذه القدرة خلال العام الجاري.

وفي المقابل، تعتزم أمازون استثمار نحو 5 مليارات دولار بنحو فوري في أنثروبيك، مع إمكانية ضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية على المدى الطويل.

وتسعى أنثروبيك، بالإضافة إلى منافسين آخرين مثل OpenAI، إلى تأمين أكبر قدر ممكن من القدرة الحوسبية لدعم انتشار نماذجها وتسريع وتيرة النمو. وقد أدى نجاح أدواتها هذا العام، خاصةً أداة البرمجة Claude Code، إلى اختبار قدرة الشركة على خدمة المستخدمين بكفاءة، إذ شهدت عدة انقطاعات خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، أبرمت أنثروبيك اتفاقيات إضافية مع جوجل وبرودكوم لإضافة نحو 5 جيجاواط أخرى من القدرة الحوسبية خلال السنوات المقبلة.

وتعتمد أنثروبيك نموذجًا استثماريًا دائريًا، إذ تتلقى تمويلًا من شركاء مثل أمازون، ثم تستخدمه لشراء مزيد من الرقاقات والخدمات منهم.

نمو الإيرادات وتحديات الأداء

سجلت إيرادات الشركة نموًا قويًا، إذ قفزت من 9 مليارات دولار بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وأكدت أن هذا النمو السريع يفرض ضغطًا حتميًا على البنية التحتية، خاصةً فيما يتعلق بالأداء خلال أوقات الذروة.

ومن المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى مراكز البيانات مع الإطلاق الواسع لنموذجها الجديد Mythos ذي القدرات الواسعة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما زال متاحًا حاليًا لعدد محدود من الشركاء.

وتُعد أنثروبيك من أكبر عملاء رقاقات Trainium التي تطورها أمازون، التي تسعى إلى منافسة وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وقال آندي جاسي إن الاتفاق يعكس التقدم في تطوير رقاقات مُخصصة.

وتعمل أمازون على بناء بنية تحتية ضخمة لدعم هذه الشراكة، ومن ذلك مشروع “Rainier” الذي يتضمن مجمع مراكز بيانات بقدرة تبلغ 2.4 جيجاواط في ولاية إنديانا.