آبل تغير قائدها.. تعيين جون تيرنوس رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفًا لتيم كوك

أعلنت آبل رسميًا تعيين جون تيرنوس رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، خلفًا لسابقه “تيم كوك” الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بدءًا من سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة إن كوك سيبقى في منصبه حتى نهاية الصيف لضمان انتقال سلس، بعد قرار مجلس الإدارة الذي صدر الجمعة. وتُعد هذه أول مرة تغيّر فيها آبل رئيسها التنفيذي منذ عام 2011، حين تولى كوك المنصب بعد ستيف جوبز قبيل وفاته.

من هو الرئيس الجديد جون تيرنوس ؟

رأس تيرنوس، البالغ من العمر 50 عامًا، قسم هندسة الأجهزة في آبل، وقد عمل في الشركة منذ عام 2001 بعد تخرجه في الهندسة الميكانيكية، وتدرّج حتى أصبح أحد أبرز المرشحين لخلافة كوك.

وأشرف تيرنوس على تطوير منتجات رئيسية في الشركة مثل هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وحواسيب ماك، وساعة آبل، وسماعات AirPods، ونظارة Vision Pro، كما يُنسب إليه الفضل بنحو كبير في تطوير معالجات آبل الخاصة المعروفة باسم “آبل سيليكون”. ومن المقرر أن يتولى جوني سيروجي منصب رئيس الأجهزة خلفًا لتيرنوس.

إرث كوك وتحديات المرحلة المقبلة

قفزت القيمة السوقية لآبل تحت قيادة كوك أكثر من 20 ضعفًا لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، كما تضاعفت الإيرادات لتتجاوز 400 مليار دولار سنويًا. ويُعرف كوك بدوره في إعادة بناء سلاسل الإمداد وتحويل الشركة إلى قوة تشغيلية عالمية.

ومع ذلك، تواجه آبل تحديات حالية أبرزها تعقيد سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية، والرسوم الجمركية، إضافةً إلى المنافسة الشرسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات إلى أن أبرز ملفات تيرنوس ستكون تسريع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في الشركة؛ إذ تواجه آبل انتقادات بسبب تأخرها مقارنةً بمنافسيها. وتعمل الشركة على إطلاق نسخة مُحدثة من مساعدها الصوتي Siri بالتزامن مع التحديثات المُنتظرة القادمة لأنظمتها.

ويأتي هذا التغيير في وقت تواصل فيه آبل إعادة تشكيل هويتها القيادية، خاصةً بعد مغادرة المصمم الشهير جوني آيف عام 2019، بعد أن أدّى دورًا محوريًا في تصميم منتجاتها الرائدة، وكذلك مغادرة قادة آخرين أو تقاعدهم.

وتدخل آبل بهذا التغيير القيادي الكبير مرحلة جديدة تركز فيها على الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى الحفاظ على مكانتها في سوق الأجهزة، وسط منافسة متصاعدة وتغيرات كبيرة في صناعة التكنولوجيا التي باتت تنمو بسرعة فائقة في الصين بعد هيمنة غربية – أمريكية تحديدًا – دامت لعقود.

