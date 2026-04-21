آبل تعتزم إيقاف دعم هواتف آيفون 11 مع تحديث iOS 27

تنوي آبل إنهاء دعم سلسلة آيفون 11 مع إطلاق نظام iOS 27 المرتقب وفق تسريبات حديثة، وذلك من أجل التركيز على التحديثات الموجّهة إلى الإصدارات الأحدث بدءًا من هواتف آيفون 12.

وبحسب المعلومات المُسرّبة، فإن هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، إضافة إلى آيفون SE (الجيل الثاني)، لن تحصل على التحديث الجديد.

ومن جهة أخرى، سوف تواصل آبل توفير تحديثات أمنية لنظام iOS 26 لهذه الأجهزة لعدة سنوات، مما يحافظ على مستوى الأمان فيها، لكن دون إتاحة المزايا الجديدة.

ومن المقرر أن يدعم تحديث iOS 27 هواتف آيفون 12 وما بعدها، وصولًا إلى الإصدارات الأحدث، مع جعل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها آبل اسم “Apple Intelligence” مقتصرةً على هواتف آيفون 15 برو فما أحدث، نتيجة متطلبات المعالجة المتقدمة.

تعديلات مُنتظرة في iOS 27

وفي سياقٍ متصل، تستعد آبل لإضافة خيارَي “التراجع Undo” و “إعادة Redo” إلى قائمة تخصيص الشاشة الرئيسية في نظام iOS 27، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

وتستهدف هذه الإضافة تبسيط تعديل الواجهة الرئيسية؛ إذ تتيح الرجوع السريع عن أي تغيير أو إعادة تطبيقه دون خطوات معقدة.

وتظهر حاليًا قائمة تضم أربع أدوات عند الضغط المطوّل على الشاشة، وهي إضافة ويدجت، وتخصيص، وتعديل الخلفية، وتحرير الصفحات. وتشير المعلومات إلى أن آبل تدرس إدراج زرَّي “التراجع” و”إعادة” داخل هذه القائمة نفسها لتسريع تجربة التخصيص وتقليل الأخطاء.

وتركز آبل في تحديث iOS 27 المُرتقب على تحسين الاستقرار ومعالجة الأخطاء، في توجه يشبه تحديث Mac OS X Snow Leopard لحواسيب ماك الذي ركّز على الأداء بدل إضافة مزايا كبيرة.

ومن المتوقع طرح بعض الإضافات، منها تطبيق مُخصص للمساعد الشخصي Siri، وتحسينات على مزايا “Apple Intelligence”، بالإضافة إلى تطوير التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح، وخيارات لضبط شفافية الواجهة بعد شكاوى متعددة من بعض المستخدمين.