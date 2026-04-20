سوريَة تطلق منصةً رقميةً لتتبع المفقودين والموقوفين في الخارج

تتجه سوريَة بخطوات متسارعة نحو توظيف الأدوات الرقمية في معالجة ملفات إنسانية معقّدة خلّفتها سنوات الحرب، حيث لم تعد التقنيات الحديثة محصورة في الخدمات الإدارية التقليدية، بل امتدت لتلامس قضايا حساسة مثل المفقودين والموقوفين في الخارج.

وفي هذا السياق، برزت مبادرة جديدة تعكس توجهًا رسميًا نحو رقمنة التواصل القنصلي وتعزيز كفاءة إدارة البيانات المرتبطة بالمغتربين.

وأطلقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، نافذة “بلاغ مفقود/معتقل” الإلكترونية، بوصفها منصة رقمية تهدف إلى جمع المعلومات وتوحيدها ضمن قاعدة بياناتٍ مركزية، بما يسهم في تتبع أوضاع السوريين الذين فُقد الاتصال بهم أو يواجهون مشكلات قانونية خارج البلاد.

وتحمل هذه الخطوة أبعادًا تتجاوز الجانب التقني، إذ تمثل محاولة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين في الداخل والخارج، عبر توفير قناة رسمية واضحة لتقديم البلاغات ومتابعتها، بدل الاعتماد على وسائل غير موثوقة أو مبادرات فردية متفرقة.

منصة رقمية لمعالجة ملف إنساني معقّد

تسعى النافذة الإلكترونية الجديدة إلى تقديم حلّ عملي لمشكلة طال أمدها، من خلال تمكين ذوي المفقودين أو الموقوفين من إدخال بيانات دقيقة بشأن حالات أبنائهم، بما يشمل معلومات الهوية، وآخر تواصل، والظروف المحيطة بالاختفاء أو الاحتجاز.

وتشكّل هذه البيانات حجر الأساس لبناء سجلّ وطني شامل يمكن الاعتماد عليه في أي تحرك دبلوماسي لاحق.

ويشير مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العمر، في تصريحات إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى أن الهدف يتمثل في إنشاء قاعدة بياناتٍ دقيقة ومتكاملةٍ عن أوضاع السوريين في الخارج، بما يتيح للجهات الرسمية دراسة الملفات العالقة بصورة منهجية ، والتواصل مع الدول المضيفة عبر القنوات الدبلوماسية لحل القضايا المرتبطة بهم.

التحول الرقمي في العمل القنصلي

تعكس هذه المبادرة توجهًا أوسع نحو رقمنة الخدمات القنصلية في سوريَة، حيث باتت المنصات الإلكترونية تؤدي دورًا متناميًا في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ومن شأن اعتماد نظام رقمي مركزي أن يقلل من الازدواجية في البيانات، ويرفع من مستوى الدقة، ويتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة.

كما أن المنصة تفتح المجال أمام تطوير خدمات إضافية مستقبلًا، مثل تتبع حالة الطلبات إلكترونيًا، أو ربطها بجهات حكومية أخرى معنية، مما يعزز من تكامل البنية الرقمية الحكومية ويقود نحو نموذج “الحكومة المتصلة”.

أبعاد دبلوماسية وقانونية

ولا تقتصر أهمية المنصة على الجانب التقني أو الإداري، بل تمتد إلى البعد الدبلوماسي، إذ توفر قاعدة البيانات المرتقبة مرجعية رسمية يمكن الاستناد إليها في مخاطبة الدول المعنية، سواء لطلب معلومات إضافية أو لمتابعة قضايا احتجاز أو فقدان.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم الجهود الرسمية، بحيث تنتقل من التعامل الفردي مع الحالات إلى مقاربة مؤسساتية قائمة على البيانات والتحليل، مما يزيد من فرص الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا الملف.

بين الأمل والتحديات

رغم الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة، إلا أن نجاحها يرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها مدى تفاعل المواطنين مع المنصة وتقديم بيانات دقيقة، إضافةً إلى قدرة الجهات المعنية على التحقق من المعلومات ومعالجتها بكفاءة.

كما يبرز تحدي التنسيق مع الدول المضيفة، الذي يخضع بدوره لتعقيداتٍ قانونية وسياسية تختلف من بلد إلى آخر.

ومع ذلك، تمثل النافذة الإلكترونية “بلاغ مفقود/معتقل” خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحًا، وتؤسس لمرحلةٍ جديدة من العمل القنصلي القائم على التكنولوجيا، حيث يصبح الأمل في الوصول إلى المفقودين أو حل قضايا الموقوفين أكثر واقعية من أي وقت مضى.