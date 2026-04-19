تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في سوريَة.. هل يدعم الأسواق الرقمية؟

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، تتجه سوريَة نحو إعادة تنظيم حضورها على الفضاء الرقمي، وذلك مع تصاعد دور منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية والاقتصادية.

وهذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه المنصات، ليس فقط كوسيلة ترفيه أو تواصل، بل كأداة فاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز العلاقة بين المواطن والمؤسسات.

حضور رقمي واسع يفرض تحديات جديدة

وفي هذا السياق، يشير معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل ، في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الانتشار الكبير.

وهذه الخطوة تأتي استجابةً لواقع رقمي بات يشكل جزءًا أساسيًا من حياة السوريين،فالأرقام تكشف أن 55 إلى 60 بالمئة من إجمالي حركة الإنترنت في سوريَة تمر عبر هذه المنصات، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.

وهذا الاستخدام الكثيف يعكس تحوّل هذه المنصات إلى بيئة مركزية للنشاط الرقمي، مما يستدعي سياسات تنظيمية توازن بين تعزيز الفوائد وتقليل المخاطر.

بين الفرص الاقتصادية والمسؤولية التنظيمية

لا تقتصر أهمية منصات التواصل الاجتماعي على الجانب الاجتماعي، بل تمتد لتشمل دعم التجارة الإلكترونية، حيث تتيح ربط الأسواق بالمنتجين والمستهلكين بسهولة أكبر.

وهذا الدور يفتح آفاقًا جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها فرصة للوصول إلى جمهور أوسع دون الحاجة إلى بنى تحتية تقليدية معقدة.

وفي المقابل، يبرز دور التنظيم كعامل أساسي في ضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة، فمع هذا الانتشار الواسع، تزداد الحاجة إلى وضع أطر واضحة تحكم الاستخدام، بما يحمي المستخدمين ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية.

منصات للتعبير وجسر تواصل مع الحكومة

تؤدي منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في نقل صوت المواطن، حيث تشكل مساحة مفتوحة للتعبير عن الآراء والقضايا اليومية.

كما تسهم في تعزيز التواصل بين المجتمع والجهات الحكومية، عبر نقل المطالب والملاحظات بشكل مباشر وسريع.

وذلك التفاعل يخلق نموذجًا جديدًا من العلاقة بين الدولة والمواطن، يقوم على المشاركة والشفافية، ويعزز من قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات الفعلية.

نحو بيئة رقمية متوازنة

إن تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في سوريَة، حسب خبراء، لا يهدف إلى الحد من استخدامها، بل إلى توجيهه بما يخدم التنمية الرقمية ويعزز الاستفادة منها.

ومع استمرار تطور هذا القطاع، تبدو الحاجة ملحّة إلى سياسات مرنة قادرة على مواكبة التغيرات، وتحقيق توازن دقيق بين الحرية الرقمية والمسؤولية المجتمعية.

وبهذا التوجه، ترسم سوريَة ملامح مرحلة جديدة في إدارتها للفضاء الرقمي، وهي مرحلة تضع المستخدم في قلب الاهتمام، وتسعى إلى بناء بيئة رقمية أكثر فاعلية وأمانًا.