Perplexity تطلق رسميًا برنامج “Personal Computer” لإدارة مهام الحاسوب نيابةً عن المستخدم

أعلنت شركة Perplexity إطلاق برنامج Personal Computer، وهو برنامج جديد متاح لأجهزة ماك، يمكنه التفاعل مع التطبيقات والملفات لإتمام الأعمال اليومية بنحو شبه مستقل عن المستخدم.

ويقدّم البرنامج حزمة من “وكلاء استخدام الحاسوب” القادرين على التفاعل مع الملفات والتطبيقات الخارجية والتطبيقات المتصلة به وصفحات الويب، بهدف تنفيذ مهام معقدة نيابةً عن المستخدم، في منافسة مباشرة لبرامج أخرى مثل Claude Cowork من أنثروبيك.

وتطرح الشركة أمثلة مباشرة لاستخدام البرنامج الذي يتيح مثلًا للمستخدم طلب قراءة قائمة المهام، وتنفيذها فعليًا. فعند فتح تطبيق “الملاحظات” في جهاز ماك، يمكن للنظام تحليل الطلب وتحديد أفضل آلية للتنفيذ، مع القدرة على العمل عبر الملفات المختلفة والتكامل مع تطبيقات مثل تطبيق رسائل آبل، كما يعتمد على تشغيل عدة وكلاء في آن واحد لإنجاز المهام المُركّبة.

ويمتد الاستخدام إلى تنظيم الملفات والمجلدات غير المُرتبة، إذ يعيد النظام هيكلتها ويمنحها تسميات واضحة وبنية سهلة الفهم، بهدف تحسين إدارة البيانات الشخصية والمهنية، فضلًا عن تنفيذ مهام أخرى مثل تصميم مواقع الويب، وإعداد العروض التقديمية، وكتابة الأكواد البرمجية وتشغيلها.

ويدعم البرنامج إدخال الأوامر الصوتية، مع إمكانية بدء المهام وإدارتها عبر الهاتف. وتؤكد Perplexity أن النظام ينشئ الملفات داخل بيئة آمنة (Sandbox)، ويمكن للمستخدم متابعة كافة الإجراءات والتدخل عند الحاجة، مع إتاحة مراجعة العمليات والتراجع عنها، إضافةً إلى زر إيقاف فوري لتعطيل البرنامج.

وتوضح Perplexity أن البرنامج يدعم أي حاسوب ماك يعمل بنظام macOS Sonoma 14 أو أحدث، مع توصية باستخدام جهاز Mac mini لتشغيل البرنامج على مدار الساعة، خاصةً للمهام التي تتطلب استمرارية أو وصولًا آمنًا للملفات، كما يمكن بدء المهام وإدارتها من بُعد عبر هاتف آيفون.

وشددت الشركة على أن الأنظمة التي تتصرف نيابة عن المستخدم – مثل برنامج Personal Computer – يجب أن تكون مفهومة وقابلة للإدارة، “وكأنها فريق تعمل على قيادته، لا موظفًا منفلتًا يمتلك مفاتيح بياناتك الحساسة”.

ويتوفر Personal Computer حاليًا لمشتركي خطة Max عبر أجهزة ماك، وهي خطة يبلغ اشتراكها 200 دولارٍ شهريًا، على أن يُتاح تدريجيًا ليشمل بقية المستخدمين، مع أولوية لمن سجّلوا في قائمة الانتظار. ولا يتوفر البرنامج حاليًا لمشتركي خطة Pro الأقل تكلفة.