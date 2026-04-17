OpenAI تطوّر قدرات البرمجة الذكية في منصة Codex لمنافسة Claude

أعلنت OpenAI حزمة تحديثات جديدة لمنصة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Codex، من أجل رفع قدراتها في البرمجة والتطوير، وسط تصاعد المنافسة مع أنثروبيك بعد النجاحات اللافتة لأداتها Claude Code.

وتتيح التحديثات الجديدة لمنصة Codex تشغيل تطبيقات الحاسوب مباشرةً في جهاز المستخدم، مع إمكانية العمل في الخلفية دون التأثير في استخدام التطبيقات الأخرى، كما يدعم النظام تشغيل عدة وكلاء بالتوازي، مما يعزّز كفاءة تنفيذ المهام، خاصةً لدى المطوّرين في اختبار الواجهات الأمامية، وتجربة التطبيقات، أو التعامل مع برامج لا توفر واجهات برمجية (API).

وتبدأ OpenAI طرح تلك الميزة تدريجيًا لمستخدمي تطبيق Codex في أجهزة ماك المرتبطة بحسابات ChatGPT، مع اقتصارها مبدئيًا على نظام macOS، دون تحديد موعد لتوسيع الدعم إلى أنظمة أخرى. وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي سيحصلون على التحديث “قريبًا”.

وحصلت منصة Codex على دعم لتوليد الصور والتعديل عليها عبر نموذج gpt-image-1.5، مع إضافات (Plugins) لأدوات مثل GitLab و Atlassian Rovo وحزمة مايكروسوفت، كما باتت توفّر تصفحًا مدمجًا داخل التطبيق، يتيح للمستخدم التعليق مباشرةً على صفحات الويب لتوجيه الوكيل بدقة.

وتشمل التحديثات أيضًا تسهيل أتمتة المهام، إذ يمكن إعادة استخدام سلاسل المحادثات السابقة، مع قدرة Codex على جدولة أعمال مستقبلية والعمل تلقائيًا لمتابعة المهام الطويلة الأمد.

ومن أبرز الإضافات كذلك ميزة “الذاكرة” التي تمكّن النظام من الاحتفاظ ببيانات من التفاعلات السابقة، مثل التفضيلات الشخصية والتعديلات والمعلومات التي استغرق جمعها وقتًا. وتُطرح هذه الميزة بنحو اختياري (Preview)، بهدف تسريع تنفيذ المهام مستقبلًا وتحسين جودتها دون الحاجة إلى تعليمات تفصيلية.

وأكّدت الشركة أن مزايا التخصيص سوف تصل إلى مستخدمي خطط Enterprise و Edu، إضافةً إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، خلال المدة المقبلة.