Gemini يفهمك أكثر.. جوجل تتيح إنشاء صور تعكس الحياة الشخصية

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لميزة “الذكاء الشخصي Personal Intelligence” في مساعدها الذكي Gemini، ليتيح توليد صور مدعومة بنموذج Nano Banana 2 اعتمادًا على بيانات المستخدم وسياقه الشخصي المبني على اهتماماته وسلوكه.

وتتيح الميزة للمستخدمين إنشاء صور مخصّصة عبر أوامر بسيطة مثل “صمّم منزلي المثالي” أو “أنشئ صورة لي مع عائلتي في جزيرة ساحلية”، إذ تعكس النتائج تلقائيًا اهتمامات المستخدم وأسلوب حياته، استنادًا إلى البيانات المرتبطة بحسابه في تطبيقات جوجل، ومنها تطبيق “صور جوجل Google Photos”.

وتعتمد الميزة على تكامل Gemini مع خدمات جوجل المختلفة، مثل Gmail و Google Photos، مما يمنح النظام قدرة على فهم تفضيلات المستخدم دون الحاجة إلى توضيحها صراحةً في الطلب. فعلى سبيل المثال، لم يعد المستخدم بحاجة إلى ذكر اهتماماته عند طلب تصميم منزل، إذ يتولى Gemini استنتاجها تلقائيًا.

ويستخدم النظام الوسوم (Labels) داخل تطبيق الصور Google Photos لتعرّف الأشخاص، مثل الأصدقاء والعائلة، مما يتيح إنشاء صور تتضمنهم، مثل طلب “أنشئ صورة لي مع أصدقائي في أثناء نشاطنا المفضل”.

وأوضحت جوجل أن زر “المصادر Sources” سوف يعرض مصادر البيانات التي استند إليها Gemini في توليد الصور، من أجل تعزيز الشفافية، كما يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتصحيح النتائج، أو إضافة صور مرجعية عبر زر الإضافة “+” لتحسين دقة المخرجات.

وأكدت الشركة أن الاشتراك في الميزة لا يعني استخدام مكتبة الصور الخاصة في Google Photos لتدريب النماذج، لكنها أشارت إلى أنها قد تستخدم “معلومات محدودة”، مثل الأوامر (Prompts) واستجابات النموذج، لأغراض التدريب وتحسين الأداء.

وتبدأ جوجل طرح الميزة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة لمشتركي خطط AI Plus و Pro و Ultra في الولايات المتحدة، على أن تصل لاحقًا إلى باقي المستخدمين حول العالم.

وكانت جوجل قد أطلقت ميزة “الذكاء الشخصي” مطلع هذا العام، قبل أن تتيحها حديثًا في العديد من الدول، مثل الدول العربية.