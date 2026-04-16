يوتيوب تتيح للمستخدمين إيقاف المقاطع القصيرة “شورتس”

أعلنت يوتيوب تحديثًا جديدًا في إعدادات “إدارة الوقت Time Management” يتيح للمستخدمين ضبط مدة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة “شورتس Shorts” إلى “صفر دقيقة”، مما يؤدي فعليًا إلى إخفائها من التطبيق في نظامي أندرويد و iOS.

وتُعد الميزة تطويرًا لخيار تحديد الوقت الذي كشفت عنه المنصة في أكتوبر الماضي، إذ كانت أقل مدة متاحة سابقًا 15 دقيقة. وقد وسّعت الشركة لاحقًا الميزة في يناير الماضي لمنح أولياء الأمور تحكمًا أكبر في مدة استخدام الأطفال، مع وعد بإتاحة خيار “صفر دقيقة” لاحقًا، وهو ما بدأت يوتيوب طرحه الآن لكافة المستخدمين تدريجيًا.

ووفقًا للمنصة، فإن تفعيل خاصية الحد الزمني يؤدي إلى منع ظهور أي مقاطع داخل تبويب “شورتس Shorts” عند بلوغ الحد المحدد، مع عرض إشعار يفيد بأن المستخدم “بلغ الحد الأقصى”.

وتشير تجارب المستخدمين إلى أن ضبط المدة على صفر دقيقة يُخفي أيضًا مقاطع “شورتس” القصيرة من الصفحة الرئيسية.

ولا تُزيل الميزة مقاطع “شورتس” القصيرة نهائيًا من التطبيق؛ إذ تظل المقاطع تظهر في تبويب الاشتراكات أو عبر الروابط المباشرة، لكنها تضيف “حاجزًا سلوكيًا” يقلل الاستهلاك العشوائي للمحتوى.

ولتفعيل الميزة، يجب على المستخدم التوجّه إلى إعدادات التطبيق، ثم الذهاب إلى قسم “إدارة الوقت Time Management”، وتفعيل خيار تحديد مدة تصفح مقاطع Shorts، مع اختيار “صفر دقيقة” كحد يومي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات المنصة تقليل الإفراط في التصفح، إذ تُشكل أداة عملية للمستخدمين الراغبين في الحد من الوقت الذي يقضونه في مشاهدة المقاطع القصيرة.