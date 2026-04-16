جوجل تطوّر “وضع الذكاء الاصطناعي” في كروم بتحسين تصفح التبويبات وتحليلها

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لميزة “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في متصفح كروم، لتضيف قدرات أكثر تقدّمًا للتعامل مع التبويبات وفتح الروابط بهدف تحسين تجربة التصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح التحديث الجديد فتح الروابط بنمط عرض جانبي داخل المتصفح، بدلًا من الانتقال إلى تبويب جديد. ويعرض هذا النمط صفحة المصدر إلى جانب نافذة “وضع AI Mode”، مما يمكّن المستخدم من تصفح المحتوى وطرح أسئلة إضافية في الوقت نفسه.

وتحافظ الميزة على سياق البحث الأصلي؛ إذ يفهم النظام سبب الوصول إلى الصفحة، ويستخدمه لتقديم إجابات أكثر دقة دون الحاجة إلى إعادة إدخال تفاصيل مثل اسم المنتج أو الموضوع.

وأضافت جوجل كذلك إمكانية استخدام التبويبات المفتوحة كمصدر مباشر للمعلومات داخل “وضع AI Mode”. ويمكن للمستخدم اختيار تبويب واحد أو مجموعة تبويبات، ليعتمد عليها النظام في الإجابة عن الاستفسارات.

ويدعم التحديث إدراج صور وملفات PDF ضمن السياق نفسه، مما يوسّع نطاق التحليل ليشمل محتوى متنوعًا دون الحاجة إلى نسخ الروابط يدويًا.

وأظهرت اختبارات جوجل أن التكامل الجديد يقلل التنقل بين التبويبات، ويساعد المستخدمين على التركيز في أثناء التصفح.

وأوضح مايك توريس، نائب رئيس المنتجات في كروم، أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية أوسع لإدماج قدرات الذكاء الاصطناعي العملية في المتصفح.

وبدأ طرح التحديث الجديد للمستخدمين في الولايات المتحدة، على أن يتوسع لاحقًا إلى أسواق أخرى عالميًا خلال المدة المقبلة.

يُذكر أن “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode”، الذي أُطلق العام الماضي، يشكّل واجهة بحث تفاعلية داخل محرك جوجل، وقد حصل على تحديثات متلاحقة شملت إنشاء الصور، وتخطيط الرحلات، ودعم حجوزات المطاعم، إلى جانب إبراز روابط المصادر بشكل أوضح.