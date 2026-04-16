جوجل تطلق ميزة “الذكاء المخصص” في Gemini للمستخدمين في العالم العربي

أعلنت جوجل إطلاق ميزة “الذكاء المخصص Personal Intelligence” ضمن مساعدها الذكي Google Gemini للمستخدمين في العالم العربي، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على بيانات المستخدم المُخزنة داخل خدماتها.

وتتيح الميزة ربط Gemini بتطبيقات مثل Gmail و Google Photos ويوتيوب بالإضافة إلى تطبيقات أخرى، بما يمكّن المساعد من تحليل المعلومات واسترجاع تفاصيل دقيقة من الرسائل أو الصور للإجابة عن استفسارات المستخدمين بنحو أكثر دقة، كما يمكن للمستخدمين تحديد التطبيقات المرتبطة والتحكم الكامل في تفعيل الميزة أو إيقافها في أي وقت.

وقدمت جوجل هذه الميزة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال وقت سابق من العام الجاري، وتعتمد على قدرات تحليل متقدمة تمكّنها من فهم البيانات عبر مصادر متعددة، بالإضافة إلى استرجاع معلومات محددة للإجابة عن الأسئلة.

وتجمع الميزة بين هاتين القدرتين للعمل عبر النصوص والصور ومقاطع الفيديو، مما يتيح تقديم ردود مخصصة وفق اهتمامات المستخدم وتجاربه السابقة، مثل اقتراح كتب للقراءة أو إعداد خطط سفر.

وأكّدت الشركة أن الخصوصية تشكّل عنصرًا أساسيًا في تصميم الميزة، إذ يكون ربط التطبيقات مُعطّلًا بنحو افتراضي، ويختار المستخدم تفعيله يدويًا مع تحديد نطاق الوصول. وعند التفعيل، يستخدم Gemini البيانات للإجابة عن الطلبات وتنفيذ المهام دون الحاجة إلى إرسال معلومات حساسة إلى جهات خارجية، كونها محفوظة ومُؤمّنة داخل أنظمة جوجل.

ويوضح Gemini مصادر المعلومات المُستخدمة في الإجابات أو يشير إليها، بما يتيح للمستخدمين التحقق منها، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية مع الحفاظ على أمن البيانات.

وتتوفر ميزة “الذكاء المخصص” حاليًا للمشتركين في باقات Google AI Plus و Pro و Ultra المأجورة في العالم العربي، على أن تصل إلى المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية خلال الأسابيع المقبلة. ويمكن تفعيلها عبر إعدادات تطبيق Gemini، من خلال الدخول إلى “الذكاء المُخصص” ثم اختيار التطبيقات المراد ربطها.