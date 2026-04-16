جوجل تطلق تطبيق Gemini رسميًا لحواسيب ماك

أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا لمساعدها الذكي Gemini لأجهزة ماك، بهدف اجتذاب مستخدمي حواسيب آبل لاستخدام المساعد بنحو أسهل في المهام اليومية.

ويوفّر التطبيق تجربة سلسة في نظام macOS Sequoia في حواسيب آبل؛ إذ يتيح الوصول السريع إلى مساعد جوجل Gemini عبر اختصارات لوحة المفاتيح. ويؤدي الضغط على زري “Option والمسطرة” إلى فتح نافذة محادثة مصغّرة، في حين يؤدي الضغط على أزرار “Option و Shift والمسطرة” معًا إلى فتح الواجهة الكاملة للتطبيق، مع إمكانية تخصيص هذه الاختصارات من داخل الإعدادات وفق تفضيلات المستخدم.

ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة محتوى الشاشة بالكامل مع المساعد الذكي، وذلك يشمل الصور والمستندات والبيانات وحتى الشفرات البرمجية، ثم طرح الأسئلة حولها. كما يدعم مشاركة صفحات الويب كاملة، وليس فقط العناصر الظاهرة في الشاشة.

ويدعم تطبيق Gemini في نظام macOS إنشاء الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية بالاعتماد على نماذج Nano Banana لتوليد الصور، ونماذج Veo لإنتاج الفيديو، كما يتيح رفع الملفات من “جوجل درايف” ومراجعة المحادثات السابقة المرتبطة بحساب المستخدم.

وتشترط جوجل منح التطبيق إذن الوصول إلى بيانات النظام قبل مشاركة الشاشة؛ إذ يعتمد Gemini على تحليل المحتوى المعروض للإجابة عن استفسارات المستخدم بنحو فوري.

ويتزامن طرح التطبيق مع ترقّب تحديثات كبرى لمساعد “سيري” من آبل، ومن المتوقع الكشف عنها خلال مؤتمر WWDC 2026 في يونيو المقبل، وسط تقارير تشير إلى اعتماد نماذج Gemini ضمن الترقيات الجديدة.

وأكدت جوجل أن التطبيق متاح مجانًا بكافة اللغات والدول التي يدعمها Gemini حاليًا، وهو متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام macOS 15 أو أحدث، مع خطط لإضافة مزايا جديدة خلال الأشهر المقبلة. ويمكن تحميل تطبيق Gemini من موقع جوجل الرسمي.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الشركات لتوفير مساعداتها الذكية كخيار افتراضي في أجهزة الحاسوب. وتسعى شركات مثل OpenAI وأنثروبيك و Perplexity إلى الهدف ذاته، مع تقديم بعض التطبيقات مزايا متقدمة تمكّن المساعد من تنفيذ مهام مباشرة في الجهاز نيابةً عن المستخدمين، وهي ميزة ما زال تطبيق Gemini يفتقر إليها في نسخته الأولية الحالية.