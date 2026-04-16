الناتو يختار “كريست” لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول الأعضاء

عيّن حِلف شمال الأطلسي (الناتو) منظمة “كريست CREST” جهةً منفذةً لبناء قدرات الأمن السيبراني في الدول الأعضاء في الحِلف، وذلك في إطار توجه الحِلف إلى تعزيز الصمود السيبراني ورفع كفاءة المنظومات الأمنية، وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية بنحو مستدام.

وأعلن قسم الموظفين الدوليين في الناتو (NATO International Staff) إدراج “كريست” ضمن المجموعة الأساسية للجهات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الحلف في إطار مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية (DCB) ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركتها في برامج أخرى تابعة لمديرية التعاون الدفاعي والأمني (DSCD).

وتسعى “كريست” إلى دعم شركاء الناتو عبر شبكة أعضائها وشركائها التعليميين، من خلال تعزيز القدرات والمرونة السيبرانية. ويشمل ذلك تطبيق نموذج “CREST CAMP” لتسريع نضج المنظومات السيبرانية، واعتماد معاييرها لتقييم الفرق ومزودي الخدمات، ووضع خطط تطوير، وتقديم برامج تدريبية متوافقة مع مناهجها وشهاداتها المهنية.

شراكة إستراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني

تُعد المهمة الأساسية لحلف الناتو من الناحية الإستراتيجية حماية حرية أعضائه وأمنهم بالوسائل السياسية والعسكرية، ويشمل ذلك تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية التي تقوّض الأمنين الوطني والجماعي.

ويقود قسم عمليات الموظفين الدوليين في الناتو مبادرات سيبرانية ضمن إطار بناء القدرات الدفاعية والأمنية، وحزمة دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى برامج الشراكة الأخرى.

وانطلاقًا من خبرة “كريست” في تطوير منظومات مستدامة للأمن السيبراني ووضع معايير مهنية متقدمة، فقد ضمّها الناتو إلى الجهات المنفذة الرئيسية بموجب اتفاقية عالمية تستهدف رفع كفاءة الشركاء وتوحيد الجهود في مجال الأمن السيبراني.

وتتيح مشاركة “كريست” وأعضائها وشركائها التعليميين تحسين قدرات الفرق السيبرانية، ورفع جودة الخدمات، وبناء قوى عاملة أكثر كفاءةً ومرونةً. ويدعم هذ التعاون أيضًا تطوير وحدات الأمن السيبراني، وتقييم جودة مزودي الخدمات الخارجيين والبنى التحتية الحيوية التي تعتمد عليها الدول الشريكة، بما يعزز الاقتصادات المحلية ويقلل أخطار سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية الكفاءات وخلق فرص عمل مُستدامة وتعزيز القدرات الأمنية على المدى الطويل.

“CREST CAMP” محور إستراتيجية تطوير القدرات السيبرانية

بصفتها جهة معتمدة ضمن المجموعة الرئيسية للجهات المنفذة، تمتلك “كريست” الأدوات والخبرات اللازمة لدعم أهداف الناتو، عبر تطبيق نماذجها التي أثبتت قدرتها على تعزيز منظومات الأمن السيبراني المحلية.

وستعتمد “كريست” على معاييرها في تقييم فرق الشركاء، مع تطوير برامج اعتماد متوافقة مع احتياجات الناتو، مستندةً إلى خبرتها في تصميم أنظمة الاعتماد وإدارتها، وبما يدعم تقييم مزودي الخدمات وحماية البنى التحتية الحيوية.

ومن المقرر أن تعتمد “كريست” على نموذجها الناجح الخاص للنضج السيبراني المُعجَّل “Cyber Accelerated Maturity” – المعروف اختصارًا “CREST CAMP” – لدعم مزودي خدمات الأمن السيبراني المحليين، وتمكينهم من العمل وفق معايير دولية معترف بها.

وستوظّف “كريست” كذلك مساراتها المعتمدة لتطوير المهارات ومناهجها التعليمية وشهاداتها المهنية لتنمية الكفاءات في مجال الأمن السيبراني، مع الحفاظ على الملكية الوطنية للقدرات والسيادة الرقمية، ودعم فرص التوظيف والتقدم المهني واستدامة القوى العاملة، في حين سيقدّم شركاؤها التعليميون برامج تدريبية تدعم المبادرات المعتمدة من الناتو في الدول المستفيدة.